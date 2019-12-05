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В Ираке замечена необычная винтовка, которую называют «правой рукой свободного мира»

06.12.2019 16:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Сети появился снимок одной из версий автоматической винтовки FN FAL, замеченной в Ираке. Это израильская Macleon, которой раньше вооружалась армия этой ближневосточной страны. Фото разместил в своем твиттере известный подобными кадрами @CalibreObscura.

После образования независимого Израиля его солдаты быстро оценили преимущества бельгийской винтовки FN FAL, получившей прозвище «правая рука свободного мира», и купили лицензию на ее производство. Здесь она изготавливалась под названием Macleon и служила вплоть до конца 60-х годов. Потом выяснилось, что пыль ближневосточных пустынь действует на автоматику не лучшим образом, а винтовочный патрон излишне мощный.

Тогда израильтяне приобрели у финнов лицензию на производство их автомата Valmet (который, в свою очередь, представлял собой производимый финской промышленностью по лицензии советский АК). Так появился известный израильский автомат Galil, а Macleon ушла в прошлое. Как винтовка попала в Ирак, решительно непонятно.

FN FAL — одна из самых известных винтовок второй половины 20-го века, фактически это единственное автоматическое оружие под винтовочный патрон, получившее широкое распространение на фоне тотального доминирования АК и M-16. Несмотря на то, что стрелять очередями из нее непросто, она пользуется любовью военнослужащих множества армий и произведена тиражом более чем в 2 миллиона экземпляров.

 
 
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В Сети появился снимок одной из версий автоматической винтовки FN FAL, замеченной в Ираке. Это израильская Macleon, которой раньше вооружалась армия этой...
 
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