«Учим работать на международном рынке». В БНТУ прошел первый выпуск «Криптовалюты и деривативы»

Источник материала: IT.Tut.by

На днях в конференц-зале гостиницы «Виктория Олимп» прошел первый выпуск, пожалуй, самой новой и загадочной из специальностей БНТУ «Криптовалюты и деривативы». Ей всего два года — практически как декрету о цифровой экономике, который и легализовал криптовалюты в стране. В надежде встретить новых Сатоши Накамото 42.TUT.BY наведался на мероприятие и поговорил с блокчейн-аналитиком, старшим преподавателем кафедры «Инновационные процессы».





Как оказалось, шанс встретить криптоэнтузиастов, криптоанархистов и прочих гиков среди выпускников был невелик. Не потому, что учили плохо, а потому, что целью курса была подготовка в первую очередь финансовых аналитиков, а не блокчейн-программистов. Каждому из 44 выпускников была присвоена квалификация «специалист-аналитик рынка ценных бумаг».

Для всех студентов образование было не первым — среди них есть и опытные трейдеры и финаналитики, которым «Криптовалюты и деривативы» дали возможность получить вторую специальность, актуальную в условиях развития цифровой экономики.





Организовано все было по-богатому, с танцами шоу-балета «Баттерфляй», речами и бросанием вверх конфедераток. Каждому выпускнику вручили именной значок с гравировкой биткоина и надписью «БНТУ-2019».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как отметил профессор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Леонид Желтонога, специалисты, окончившие курс «Криптовалют и деривативов» умеют работать на финансовых рынках (включая криптовалютные), знают технологию блокчейн, ее потенциал и структуру. Для слушателей курса организовывались хакатоны, тренинги, игры — геймификация сейчас стремительно набирает популярность.

В последнее время на рынке криптовалют в Беларуси начались подвижки. Если за первый год после легализации «крипты» не было создано ни одной биржи по торговле электронными валютами, то сейчас их уже две. А свои токены на них размещают даже такие, казалось бы, далекие от IT и цифровой экономики компании, как МАЗ и Belwest. По словам методиста курса Людмилы Янчевской, выпуск показал, что белорусский рынок, как на уровне физических лиц, так и организаций, заинтересован в специалистах по криптовалютам.





«Самой стабильной криптовалютой сейчас является биткоин»

О том, что умеют новоявленные выпускники, как будет развиваться обучение по специальности «Криптовалюты и деривативы» в будущем, и можно ли было на занятиях намайнить биткоинов, мы поговорили с блокчейн-аналитиком, старшим преподавателем кафедры «Инновационные процессы» Ольгой Полещук.

— Ваши выпускники получили специальность «специалист-аналитик рынка ценных бумаг». Они умеют что-нибудь, чего не умеют обычные аналитики?

— Наша специальность — не только экономическая, но и «айтишная». Курс предполагает овладение не только знаниями по экономике, но и основами программирования. Все студенты проходили практику по смарт-контрактам, программировали на платформе Ethereum (язык программирования для создания и публикации блокчейн-приложений — прим. TUT.BY), разбирали, как работает биткойн, знакомились с другими блокчейн-платформами.

Наша задача была показать, как работают программисты в данной сфере, даже тем, у кого нет технического образования.

— Но сами студенты программистами не являются и написать блокчейн-приложение не смогут?

— Зато они смогут прочитать программный код, провести анализ работы команды программистов, которые занимаются разработкой этого приложения.



Ольга Полещук

— Чему вы учили своих студентов в первую очередь?

— Анализировать. Анализировать перспективы монетизации тех или иных приложений или блокчейн-проектов, разрабатывать модели монетизации. Блокчейном, кстати, не ограничивалось — изучали интернет вещей, искусственный интеллект, нейросети тоже были в программе.

— Как подбирался преподавательский состав? Только кадры из БНТУ или привлекались специалисты-практики?

— Разумеется, были практики. Например программисты-разработчики, участвовавшие в разработке блокчейн-проектов в Беларуси и за рубежом. Или бизнес-ангел Антон Куличкин (белорусский блокчейн-евангелист, уже шесть лет инвестирующий в блокчейн-проекты и лично участвовавший в разработке Декрета № 8 о цифровой экономике — прим. TUT.BY) — он делился практикой инвестирования в стартапы и как стартапам преподнести себя инвестором.

— В Беларуси есть уже две криптобиржи. От них есть какие-то запросы на обученные кадры?

— Нет, но уже поступали запросы от блокчейн-проектов — нужны бизнес-аналитики, маркетологи, разбирающиеся в блокчейне и криптовалютах.

— Речь о белорусских проектах?

— Белорусских и зарубежных.

— А в Беларуси уже много блокчейн-проектов?

— Нет. Страна не очень большая, рынок достаточно узкий.

— То есть вы ориентировались при обучении специалистов не на белорусский рынок?

— Да, в первую очередь мы учим работать на международном рынке. Современные технологии не ограничиваются рамками какой-то одной страны, они востребованы во всем мире. Наши преподаватели, и я в том числе, постоянно посещаем международные конференции — буквально месяц назад я была в Японии на конференции DevPoint — там было пять тысяч разработчиков на платформе Ethereum. Наши студенты тоже постоянно посещают европейские криптоконференции и пытаются взаимодействовать с европейскими партнерами. Поэтому мы ориентируемся все же на огромный международный рынок. Хотя и о белорусском не забываем.





— А вы учили студентов майнить биткоины? Конечно, не как основной специальности, но теоретически они смогут этим заниматься?

— Мы рассматривали все темы, касающиеся криптовалют. ICO (хотя оно уже неактуально), майнинг, его перспективы, нужное оборудование. Я сейчас скажу техническими терминами, но алгоритм консенсуса proof-of-work (самый известный алгоритм в блокчейне, именно он используется в Bitcoin и Ethereum — прим. TUT.BY) без майнинга невозможен, и пока есть он, будет и майнинг.

— Если мы завтра захотим вложиться в криптовалюты, что посоветуете покупать вы и ваши студенты?

— Такое решение, не обладая специальными знаниями, можно принимать только на свой страх и риск. Но, несмотря на волатильность, самой стабильной криптовалютой сейчас является биткоин, «цифровое золото». Если вкладываться в более «молодые» криптовалюты, которые недавно на рынке, риски возрастают многократно.

— В будущем вы продолжите готовить только аналитиков, или будете расширяться в сторону более «технических» специальностей?

— Пока мы ограничиваемся аналитикой. Но будут вводиться новые предметы, связанные с другими технологиями цифровой экономики, кроме блокчейна. Робототехника, интернет вещей, VR, Big Data, искусственный интеллект — наши студенты будут изучать все это. Вместе эти технологии принесут намного больше пользы, чем по отдельности