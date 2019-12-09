Украинцы испытывают «прозрачную броню» - такой нет на вооружении ни в одной стране мира

Источник материала: IT.Tut.by

Украинские военный провели на полигоне под Львовом испытания бронетранспортера БТР-4М, на котором установлена так называемая «прозрачная» броня (Land Platform Modernization Kit, LPMK). Изначально сквозь материал бронезащиты видеть нельзя, но снаружи на ней укреплены восемь камер с круговым обзором. С помощью нашлемных мультимедиа-очков все, что происходит вокруг БТР, можно видеть и днем и ночью, пишет defense blog.

Во время испытаний единственным источником визуальной информации для мехвода была система LPMK, дающая угол обзора 360 градусов. На получившуюся картинку можно накладывать текущую тактическую обстановку, информацию о системах машины и так далее.

По словам сотрудника Научного центра сухопутных войск ВСУ Владимира Мочерада, информация о происходящем снаружи обновляется каждые две миллисекунды.

В 2020 году пять комплектов «прозрачной брони» будут переданы украинским военным для тестирования на различной бронетехнике в разных условиях. Пока подобные системы ни в одной стране серийно в армию не поставляются.