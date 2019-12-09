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Украинцы испытывают «прозрачную броню» - такой нет на вооружении ни в одной стране мира
10.12.2019 13:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Украинские военный провели на полигоне под Львовом испытания бронетранспортера БТР-4М, на котором установлена так называемая «прозрачная» броня (Land Platform Modernization Kit, LPMK). Изначально сквозь материал бронезащиты видеть нельзя, но снаружи на ней укреплены восемь камер с круговым обзором. С помощью нашлемных мультимедиа-очков все, что происходит вокруг БТР, можно видеть и днем и ночью,
Во время испытаний единственным источником визуальной информации для мехвода была система LPMK, дающая угол обзора 360 градусов. На получившуюся картинку можно накладывать текущую тактическую обстановку, информацию о системах машины и так далее.
По словам сотрудника Научного центра сухопутных войск ВСУ Владимира Мочерада, информация о происходящем снаружи обновляется каждые две миллисекунды.
В 2020 году пять комплектов «прозрачной брони» будут переданы украинским военным для тестирования на различной бронетехнике в разных условиях. Пока подобные системы ни в одной стране серийно в армию не поставляются.
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Украинские военный провели на полигоне под Львовом испытания бронетранспортера БТР-4М, на котором установлена так называемая «прозрачная» броня (Land Platform Modernization...
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