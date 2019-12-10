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Водопад Виктория терпит «экологическое бедствие» из-за изменения климата

10.12.2019 15:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Одна из самых эффектных туристических достопримечательностей Африки терпит бедствие. Об этом пишет TJournal со ссылкой на The Guardian.

Водопад Виктория терпит «экологическое бедствие» из-за изменения климата
Фото: Reuters

Водопад Виктория обмелел до рекордно низкого уровня из-за сильной засухи. Это вызвало у специалистов опасения, что изменение климата может уничтожить одну из крупнейших туристических достопримечательностей региона.

По словам местных жителей, в прошлые годы объем воды снижался в «сухой» сезон, но не так значительно.

Засуха привела к неурожаю — примерно 45 миллионам человек требуется продовольственная помощь. Кроме того, Зимбабве и Замбия пострадали от перебоев в электроснабжении, поскольку энергию они получают от ГЭС Кариба на реке Замбези.

 
 
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Одна из самых эффектных туристических достопримечательностей Африки терпит бедствие. Об этом пишет TJournal со ссылкой на The Guardian.
 
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