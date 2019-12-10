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Указ о защите информации: В Беларуси хотят расширить список критически важных объектов

10.12.2019 19:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 449 «О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Указ о защите информации: В Беларуси хотят расширить список критически важных объектов
Фото: Reuters

Реализация мер, предусмотренных в документе, позволит государству увеличить безопасность и надежность информационно-коммуникационных сетей и информационных систем. Указ направлен на дальнейшую реализацию положений Концепции национальной безопасности и взаимосвязан с Концепцией информационной безопасности.

В нем прописаны основные требования по обеспечению технической и криптографической защиты информации критически важных объектов информатизации (КВОИ). Кроме того, скорректированы отраслевые критерии отнесения объектов информатизации к критически важным.

«Данная мера позволит дополнительно включить в Государственный реестр критически важных объектов информатизации ряд объектов топливно-энергетического комплекса, промышленного и финансового секторов, сферы транспорта и коммуникаций, ЖКХ, здравоохранения и образования», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в последнее время на почту крупных организаций сферы транспорта и коммуникаций (вокзала, аэропорта, офиса авиакомпании «Белавиа»), здравоохранения и образования (школ, университетов), а также торговых центров Беларуси стали поступать электронные сообщения о ложном минировании. В течение этого года зафиксировано несколько десятков сообщений о «минировании».

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ № 449 «О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации». Об этом сообщает пресс-служба...
 
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