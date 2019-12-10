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В Сирии замечен российский спецназовец с очень необычным пулеметом

11.12.2019 13:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Instagram-аккаунте @russian_sof, в котором обычно выкладываются фото, связанные с Силами специальных операций России, появился снимок бойца с весьма необычным оружием. Судя по всему, это российский спецназовец в Сирии, использующий новейший пулемет РПК-16.

Этот пулемет разрабатывался концерном «Калашников» в инициативном порядке — в перспективе именно он должен заменить ручной пулемет под промежуточный патрон РПК-74.

По словам разработчиков, РПК-16 обладает слабой отдачей, высокой надежностью и кучностью стрельбы. В отличие от аналогов в странах НАТО (бельгийского АТ Minimi и его американского варианта M249), пулемет не может снаряжаться лентой — питание происходит или из коробчатых магазинов, или из специально разработанного барабанного магазина на 96 патронов. Именно такой виден на фото.

На вооружении каких-либо подразделений армии России это оружие пока не стоит — видимо, перед нами один из экспериментальных образцов, который «обкатывают» в боевых действиях. В случае, если испытания окажутся успешными, оружие может принять, например, Росгвардия.

 
 
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В Instagram-аккаунте @russian_sof, в котором обычно выкладываются фото, связанные с Силами специальных операций России, появился снимок бойца с весьма необычным оружием....
 
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