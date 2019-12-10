Как Илон Маск выглядел 25 лет назад - фото от его матери

Источник материала: IT.Tut.by

Мэй Маск — мать основателя SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска — опубликовала в Twitter фото, на котором ее сын запечатлен в 23 года. Позже в комментарии пришел Илон и рассказал, что именно изображено на снимке.

«В 1995 люди говорили, что ты ничего не смыслишь в машинах, Илон», — говорится в подписи к фото.