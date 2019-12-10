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Как Илон Маск выглядел 25 лет назад - фото от его матери
11.12.2019 16:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мэй Маск — мать основателя SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска — опубликовала в Twitter фото, на котором ее сын запечатлен в 23 года. Позже в комментарии пришел Илон и рассказал, что именно изображено на снимке.
«В 1995 люди говорили, что ты ничего не смыслишь в машинах, Илон», — говорится в подписи к фото.
Напомним, что не так давно Илон Маск представил публике электрический пикап Cybertruck, который обладает очень необычным дизайном. Это
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