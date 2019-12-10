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Посмотрите, как выглядит Сан-Франциско из кабины летящего истребителя пятого поколения

11.12.2019 18:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На Youtube-канале USA Military Channel опубликовали видео, снятое из кабины истребителя пятого поколения F-35A Lightning II пилотажной группы U.S. Air Force F-35 Demonstration Team. На кадрах видно, что самолет совершает полет над городом Сан-Франциско на западном побережье США.

Судя по всему, пилот выполняет полеты на сравнительно малой высоте (так называемые Low Level Manouvers), а не демонстрирует фигуры высшего пилотажа. Впрочем, из ролика понятно, что F-35 делает как минимум одну «бочку», то есть вращается вокруг продольной оси с сохранением направления полета.

Причина полетов истребителя над Сан-Франциско неизвестна, вероятно, пилот имел целью тренировки, а не демонстрацию пилотажного искусства. Тот факт, что самолет летает именно над Сан-Франциско, подтверждается тем, что на кадрах появляется всемирно известный мост Золотые Ворота.

 
 
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На Youtube-канале USA Military Channel опубликовали видео, снятое из кабины истребителя пятого поколения F-35A Lightning II пилотажной группы U.S. Air Force F-35 Demonstration Team. На кадрах видно,...
 
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