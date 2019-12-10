YouTube ужесточает правила поведения. Что теперь нельзя публиковать?

Источник материала: IT.Tut.by

Крупнейший мировой видеохостинг и социальная сеть YouTube, принадлежащий Google, ужесточает требования к пользовательскому контенту. Отныне модераторы YouTube будут удалять видео, содержащие «злонамеренные оскорбления» по определенным признакам, в число которых входит расовая, гендерная или сексуальная принадлежность. Также видеохостинг не будет позволять публиковать материалы, несущие скрытую угрозу насилия.



Фото: Alexander Pohl / ZUMAPRESS.com

К такому решению руководство YouTube пришло после скандала, который случился в июне 2019 года.

Из-за новых правил YouTube даже чуть было не удалил видео президента США Дональда Трампа, в котором он назвал сенатора Элизабет Уоррен «Покахонтас» — после того, как она заявила, что имеет индейские корни. Однако видеохостинг решил, что целью президента было завоевать благосклонность избирателей, а не оскорблять человека и видео не было удалено.

О чем был июньский скандал?

В центре скандала тогда оказался журналист Карлос Маза, выпускающий для новостного сайта Vox серию материалов под общим названием «Зачеркнутый». Он подвергался оскорблениям со стороны видеоблогера Стивена Краудера, у которого в июне было около 4 млн подписчиков в YouTube. У канала Vox в то же время было 6 млн подписчиков.

Всякий раз, когда Маза публиковал новое видео, сделанное для Vox, Краудер снимал свой ролик, содержавший оскорбительные высказывания по поводу сексуальной ориентации и этнической принадлежности журналиста. В своих видеороликах Краудер подражал акценту Карлоса Маза и называет его странным квиром, мексиканским геем и гей-эльфом компании Vox.

Когда Карлос Маза опубликовал подборку высказываний, сделанных Краудером, тот объяснил, что всего лишь дружески его поддевал. YouTube тогда отказался удалять оскорбительные видео, так как они не нарушали правила пользования хостингом, но обещал разобраться в ситуации более детально и позднее ввел индивидуальные санкции против Краудера, ограничив ему возможности заработка на рекламе.

В среду, 11 декабря, видеохостинг объявил, что удалит несколько видео Краудера, которые не будут соответствовать новым правилам.

Какие теперь правила?

YouTube и ранее удалял видео, которые содержали явную угрозу насилия, высмеивали кого-либо из-за внешнего вида, раскрывали личную информацию или призывали пользователей к оскорблениям того или иного человека.

Новые правила также запрещают:

скрытую или подразумеваемую угрозу насилия. Например, такие намеки, как «берегись»

имитацию насилия по отношению к человеку

злонамеренные оскорбления по признаку расовой, гендерной или сексуальной принадлежности

Видеохостинг заявил, что новые правила будут касаться всех, от политиков и инфлюенсеров до простых пользователей. Те, кто будет нарушать эти правила, не смогут зарабатывать на рекламе. Также их видео могут быть удалены, а аккаунты заблокированы. Однако руководство также заявило, что в этих правилах будут и свои исключения. Они будут делаться для оскорблений, которые используются в сатирическом контексте, стэнд-апе и в музыке.

«Все жалобы пользователей будут рассматриваться в индивидуальном порядке, и контекст видео будет обязательно браться в расчет, — заверил Би-би-си представитель YouTube Нил Моэн. — Однако это не значит, что можно будет оскорбить кого-то, а потом сказать: «Я же пошутил».