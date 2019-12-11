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Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

12.12.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня компания Samsung официально представит новый смартфон среднего уровня — Galaxy A51. Эта модель — прямой продолжатель популярного Galaxy A50, который мы назвали одним из лучших смартфонов производителя за последний год. Разбираемся, получилось ли у новинки завоевать этот титул.

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Так будет выглядеть Galaxy S11

Новый Galaxy A51 выглядит немного иначе в сравнении с предшествующим Galaxy A50. В первую очередь внимание на себя обращает блок с основными камерами в форме прямоугольника (где-то мы уже это видели). Но важнее другое: уже сейчас почти наверняка можно сказать, что аналогичный дизайн получат флагманские устройства серии Galaxy S11, которые представят в феврале следующего года.

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

И это, во всяком случае с точки зрения владельца Galaxy A51, хорошо. Ведь устройство со стоимостью в несколько раз ниже (759 рублей), чем у флагманов, выглядит как топовое решение компании будущего года. А вот изменений в материале корпуса смартфона не произошло — производитель по какой-то причине использует пластик, а не металл или стекло.

Учитывая, что большинство пользователей наверняка будут носить Galaxy A51 в защитном чехле, назвать это серьезным недостатком мы не рискнем. Но и похвалить компанию за использование пластика в телефоне ценой более 350 долларов нельзя.

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей
Так аппарат выглядит в чехле

Зато в Galaxy A51 сохранили 3,5-мм разъем для наушников. Также есть NFC-модуль для работы систем бесконтактных платежей — этим до сих пор не могут похвастаться многие смартфоны от противоборствующей Xiaomi. Заряжать новинку нужно через порт USB-C, есть поддержка 15-ваттной ускоренной проводной подзарядки. Жаль, что беспроводным способом восполнить заряд батареи не получится.

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Основной динамик одинарный, он находится в нижней части аппарата. Звук громкий и чистый, придраться к качеству спикера с учетом цены смартфона сложно. А еще Galaxy A51 позволяет одновременно установить две nanoSIM-карты и карту памяти microSD — это удобно.

Сканер отпечатков стал быстрее

К недостаткам предшествующего Galaxy A50 мы отнесли встроенный в экран сканер отпечатков пальцев: он срабатывал медленнее в сравнении с активацией по лицу.

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

В Galaxy A51 ситуация улучшилась: оптический дактилоскопический датчик разблокирует смартфон с первого прикосновения примерно в девяти из десяти случаев. Впрочем, существенной прибавки в скорости срабатывания не произошло, процесс занимает около секунды — до скорости активации в флагманских смартфонах пока далеко.

Со снятием блокировки через сканирование лица проблем тоже нет. В хорошо освещенном помещении или на улице функция действует безотказно, если света меньше — чуть медленнее. Но это, впрочем, характерно для всех аппаратов без ИК-излучателей.

Прекрасный экран

Сперва немного технических характеристик. В Samsung Galaxy A51 установлена 6,47-дюймовая панель с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. Samsung всегда славилась качественными дисплеями даже не в самых дорогих смартфонах и в этот раз тоже не подвела.

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Почти наверняка экран Galaxy A51 понравится большинству потенциальных покупателей смартфона: он яркий и контрастный, с натуральным черным и минимальной инверсией цветов при наклоне девайса. К тому же в настройках традиционно можно выбрать режимы цветопередачи: естественная или более насыщенная.

Рамки по бокам панели визуально почти одинаковые, лишь с нижней части она чуть толще. Фронтальная камера размещена в вырезе в форме буквы «О» посередине экрана, прямо как во флагманском Galaxy Note10+. Интересно, что эта «дырка» меньше, чем во флагмане.

Производительность

Существует несколько версий смартфона с разным объемом постоянной памяти. В Беларуси будут официально продаваться устройства с 64 ГБ и 128 ГБ встроенного хранилища. Оперативной памяти в нашем тестовом устройстве установлено 6 ГБ. Процессор во всех модификациях одинаковый — Exynos 9611 (10-нм техпроцесс).

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

В синтетическом тесте AnTuTu Galaxy A51 набрал 180 тысяч очков. По состоянию на конец 2019 — первую половину 2020 года это средний, но вполне достаточный результат. Грубо говоря, запаса по производительности достаточно, чтобы не испытывать проблем как с работой операционной системы (например, при активации темного режима), так и при запуске навороченных игр вроде Call of Duty Mobile.

Да и в целом мы уже не раз говорили: с точки зрения производительности смартфоны среднего класса, во всяком случае на уровне ощущений, мало чем отличаются от дорогих флагманских аппаратов. Конечно, если сравнивать их лоб в лоб, разница будет заметна. Более мощные аппараты, например, быстрее запускают приложения. Но это едва ли не единственный сценарий, когда можно увидеть подобные отличия.

В заключение добавим, что наш тестовый Samsung Galaxy A51 работал на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. На момент публикации обзора до этой версии ОС обновили только флагманы серии Galaxy S10.

До двух дней без подзарядки

Скажем честно: полноценно проверить автономность Galaxy A51 у нас пока не получилось, со смартфоном мы провели всего день. Но примерное впечатление об автономности девайса составить все-таки удалось.

Около 12 часов дня аппарат был заряжен примерно на 90% (емкость батареи — 4000 мА·ч). За следующие несколько часов мы активировали его, через Wi-Fi-соединение установили все необходимые приложения и обновили те, что уже были предустановлены; фотографировали, немного поиграли в CoD и постоянно переписывались в мессенджере. За это время гаджет не разрядился даже до половины.

Поэтому можно предположить: в спокойном режиме (если не увлекаться играми или GPS-навигацией) Galaxy A51 наверняка продержится до полутора-двух дней без подзарядки. Даже если пользоваться смартфоном активнее, то он все равно не успеет полностью разрядиться за день.

Зачем нужны четыре камеры?

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Основных камер в Galaxy A51 аж четыре штуки. Разрешение главного фотомодуля равняется 48 Мп (f/2.0), суперширокоугольного датчика — 12 Мп. Еще два фотомодуля по 5 Мп нужны для определения глубины объектов в кадре и макроснимков. Но давайте честно: чаще всего вы будете пользоваться обычной камерой, реже — широкоугольной. Без еще двух сенсоров смартфон точно не стал бы хуже.

По умолчанию Galaxy A51 снимает в разрешении 12 Мп, когда четыре дополнительных пикселя комбинируются для более качественной картинки. В наличии также автоматический HDR и искусственный интеллект, который определяет объекты в кадре и в зависимости от этого меняет цветовые настройки снимка. В качестве отдельных режимов съемки выделяется «живой фокус» и night mode.

Ниже — серия из кадров, сделанных на Galaxy A51 в разных условиях на полностью автоматических настройках. Отметим, что у нас на обзоре побывал аппарат не с финальной версией прошивки, так что к началу продаж результат может немного измениться:

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

А это — те же места, но сфотографированные уже на суперширокоугольный фотомодуль:

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

На наш взгляд, к качеству фотографий придраться сложно: на экране смартфона снимки выглядят ярко и достаточно детализированно, шумов не очень много даже при фотографировании в условиях недостаточного освещения.

Возможно, на экране монитора или телевизора можно будет найти некоторые огрехи. Но, честно говоря, делать этого особого смысла нет — большинство пользователей ограничится тем, что опубликует несколько кадров в соцсети или пошлет друзьям в личной переписке.

А вот так Galaxy A51 снимает в режиме боке (с размытием заднего фона):

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Это — снимок с фронтальной 32-мегапиксельной камеры:

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Но есть и довольно странная особенность. Если начать снимать ролик на основную камеру, то переключиться на широкоугольный модуль (и наоборот) не получится. Для этого придется прервать запись и начать снимать новое видео на нужную камеру. На том же Galaxy S10+ переключаться между камерами можно прямо во время съемки видео.

Резюме

Samsung Galaxy A51 начнет продаваться в Беларуси в конце декабря за 759 рублей в версии с 64 ГБ встроенной памяти и 899 рублей в модификации с 128 ГБ встроенного хранилища. Гаджет будет доступен в черном, белом и синем цветах корпуса.

На наш взгляд, к плюсам Galaxy A51 относится производительность и время автономной работы (до двух дней), яркий AMOLED-дисплей, возможность одновременно установить две SIM-карты и карту памяти, а также основная камера. Впрочем, заметить разительную разницу в качестве фотографий с предшествующим Galaxy A50 достаточно сложно. Но опять же: как для смартфона со стартовой ценой в 759 рублей аппарат фотографирует более чем достойно.

Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

К недостаткам Galaxy A51 отнесем пластиковый корпус — в смартфоне стоимостью больше 350 долларов все же хотелось бы видеть металл или стекло. Впрочем, большинство покупателей наверняка будет использовать устройство вместе с защитным чехлом.

К спорным моментам также относится невозможность переключаться с обычной на широкоугольную камеру (и наоборот) во время видеозаписи. Но, возможно, это исправят в одном из обновлений прошивки. Не лишней оказалась бы и технология беспроводной подзарядки, но пока ее используют только в смартфонах более высокого класса.

Конкурентами Galaxy A51 в первую очередь являются смартфоны компании Xiaomi вроде Mi 9 Lite (наш обзор). Как альтернативу можно рассмотреть решения от Huawei или Honor, но в условиях американских санкций этому производителю, на наш взгляд, сейчас сложно предоставить что-то равноценное.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung:

 
 
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Сегодня компания Samsung официально представит новый смартфон среднего уровня — Galaxy A51. Эта модель — прямой продолжатель популярного Galaxy A50, который мы назвали одним...
 
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