Снова хит? Полный обзор Samsung Galaxy A51 за 759 рублей

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня компания Samsung официально представит новый смартфон среднего уровня — Galaxy A51. Эта модель — прямой продолжатель популярного Galaxy A50, который мы назвали одним из лучших смартфонов производителя за последний год. Разбираемся, получилось ли у новинки завоевать этот титул.





Так будет выглядеть Galaxy S11

Новый Galaxy A51 выглядит немного иначе в сравнении с предшествующим Galaxy A50. В первую очередь внимание на себя обращает блок с основными камерами в форме прямоугольника (где-то мы уже это видели). Но важнее другое: уже сейчас почти наверняка можно сказать, что аналогичный дизайн получат флагманские устройства серии Galaxy S11, которые представят в феврале следующего года.





И это, во всяком случае с точки зрения владельца Galaxy A51, хорошо. Ведь устройство со стоимостью в несколько раз ниже (759 рублей), чем у флагманов, выглядит как топовое решение компании будущего года. А вот изменений в материале корпуса смартфона не произошло — производитель по какой-то причине использует пластик, а не металл или стекло.

Учитывая, что большинство пользователей наверняка будут носить Galaxy A51 в защитном чехле, назвать это серьезным недостатком мы не рискнем. Но и похвалить компанию за использование пластика в телефоне ценой более 350 долларов нельзя.



Так аппарат выглядит в чехле

Зато в Galaxy A51 сохранили 3,5-мм разъем для наушников. Также есть NFC-модуль для работы систем бесконтактных платежей — этим до сих пор не могут похвастаться многие смартфоны от противоборствующей Xiaomi. Заряжать новинку нужно через порт USB-C, есть поддержка 15-ваттной ускоренной проводной подзарядки. Жаль, что беспроводным способом восполнить заряд батареи не получится.





Основной динамик одинарный, он находится в нижней части аппарата. Звук громкий и чистый, придраться к качеству спикера с учетом цены смартфона сложно. А еще Galaxy A51 позволяет одновременно установить две nanoSIM-карты и карту памяти microSD — это удобно.

Сканер отпечатков стал быстрее

К недостаткам предшествующего Galaxy A50 мы отнесли встроенный в экран сканер отпечатков пальцев: он срабатывал медленнее в сравнении с активацией по лицу.





В Galaxy A51 ситуация улучшилась: оптический дактилоскопический датчик разблокирует смартфон с первого прикосновения примерно в девяти из десяти случаев. Впрочем, существенной прибавки в скорости срабатывания не произошло, процесс занимает около секунды — до скорости активации в флагманских смартфонах пока далеко.

Со снятием блокировки через сканирование лица проблем тоже нет. В хорошо освещенном помещении или на улице функция действует безотказно, если света меньше — чуть медленнее. Но это, впрочем, характерно для всех аппаратов без ИК-излучателей.

Прекрасный экран

Сперва немного технических характеристик. В Samsung Galaxy A51 установлена 6,47-дюймовая панель с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. Samsung всегда славилась качественными дисплеями даже не в самых дорогих смартфонах и в этот раз тоже не подвела.





Почти наверняка экран Galaxy A51 понравится большинству потенциальных покупателей смартфона: он яркий и контрастный, с натуральным черным и минимальной инверсией цветов при наклоне девайса. К тому же в настройках традиционно можно выбрать режимы цветопередачи: естественная или более насыщенная.

Рамки по бокам панели визуально почти одинаковые, лишь с нижней части она чуть толще. Фронтальная камера размещена в вырезе в форме буквы «О» посередине экрана, прямо как во флагманском Galaxy Note10+. Интересно, что эта «дырка» меньше, чем во флагмане.

Производительность

Существует несколько версий смартфона с разным объемом постоянной памяти. В Беларуси будут официально продаваться устройства с 64 ГБ и 128 ГБ встроенного хранилища. Оперативной памяти в нашем тестовом устройстве установлено 6 ГБ. Процессор во всех модификациях одинаковый — Exynos 9611 (10-нм техпроцесс).





В синтетическом тесте AnTuTu Galaxy A51 набрал 180 тысяч очков. По состоянию на конец 2019 — первую половину 2020 года это средний, но вполне достаточный результат. Грубо говоря, запаса по производительности достаточно, чтобы не испытывать проблем как с работой операционной системы (например, при активации темного режима), так и при запуске навороченных игр вроде Call of Duty Mobile.

Да и в целом мы уже не раз говорили : с точки зрения производительности смартфоны среднего класса, во всяком случае на уровне ощущений, мало чем отличаются от дорогих флагманских аппаратов. Конечно, если сравнивать их лоб в лоб, разница будет заметна. Более мощные аппараты, например, быстрее запускают приложения. Но это едва ли не единственный сценарий, когда можно увидеть подобные отличия.

В заключение добавим, что наш тестовый Samsung Galaxy A51 работал на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. На момент публикации обзора до этой версии ОС обновили только флагманы серии Galaxy S10.

До двух дней без подзарядки

Скажем честно: полноценно проверить автономность Galaxy A51 у нас пока не получилось, со смартфоном мы провели всего день. Но примерное впечатление об автономности девайса составить все-таки удалось.

Около 12 часов дня аппарат был заряжен примерно на 90% (емкость батареи — 4000 мА·ч). За следующие несколько часов мы активировали его, через Wi-Fi-соединение установили все необходимые приложения и обновили те, что уже были предустановлены; фотографировали, немного поиграли в CoD и постоянно переписывались в мессенджере. За это время гаджет не разрядился даже до половины.

Поэтому можно предположить: в спокойном режиме (если не увлекаться играми или GPS-навигацией) Galaxy A51 наверняка продержится до полутора-двух дней без подзарядки. Даже если пользоваться смартфоном активнее, то он все равно не успеет полностью разрядиться за день.

Зачем нужны четыре камеры?





Основных камер в Galaxy A51 аж четыре штуки. Разрешение главного фотомодуля равняется 48 Мп (f/2.0), суперширокоугольного датчика — 12 Мп. Еще два фотомодуля по 5 Мп нужны для определения глубины объектов в кадре и макроснимков. Но давайте честно: чаще всего вы будете пользоваться обычной камерой, реже — широкоугольной. Без еще двух сенсоров смартфон точно не стал бы хуже.

По умолчанию Galaxy A51 снимает в разрешении 12 Мп, когда четыре дополнительных пикселя комбинируются для более качественной картинки. В наличии также автоматический HDR и искусственный интеллект, который определяет объекты в кадре и в зависимости от этого меняет цветовые настройки снимка. В качестве отдельных режимов съемки выделяется «живой фокус» и night mode.

Ниже — серия из кадров, сделанных на Galaxy A51 в разных условиях на полностью автоматических настройках. Отметим, что у нас на обзоре побывал аппарат не с финальной версией прошивки, так что к началу продаж результат может немного измениться:





















А это — те же места, но сфотографированные уже на суперширокоугольный фотомодуль:





















На наш взгляд, к качеству фотографий придраться сложно: на экране смартфона снимки выглядят ярко и достаточно детализированно, шумов не очень много даже при фотографировании в условиях недостаточного освещения.

Возможно, на экране монитора или телевизора можно будет найти некоторые огрехи. Но, честно говоря, делать этого особого смысла нет — большинство пользователей ограничится тем, что опубликует несколько кадров в соцсети или пошлет друзьям в личной переписке.

А вот так Galaxy A51 снимает в режиме боке (с размытием заднего фона):





Это — снимок с фронтальной 32-мегапиксельной камеры:





Но есть и довольно странная особенность. Если начать снимать ролик на основную камеру, то переключиться на широкоугольный модуль (и наоборот) не получится. Для этого придется прервать запись и начать снимать новое видео на нужную камеру. На том же Galaxy S10+ переключаться между камерами можно прямо во время съемки видео.

Резюме

Samsung Galaxy A51 начнет продаваться в Беларуси в конце декабря за 759 рублей в версии с 64 ГБ встроенной памяти и 899 рублей в модификации с 128 ГБ встроенного хранилища. Гаджет будет доступен в черном, белом и синем цветах корпуса.

На наш взгляд, к плюсам Galaxy A51 относится производительность и время автономной работы (до двух дней), яркий AMOLED-дисплей, возможность одновременно установить две SIM-карты и карту памяти, а также основная камера. Впрочем, заметить разительную разницу в качестве фотографий с предшествующим Galaxy A50 достаточно сложно. Но опять же: как для смартфона со стартовой ценой в 759 рублей аппарат фотографирует более чем достойно.





К недостаткам Galaxy A51 отнесем пластиковый корпус — в смартфоне стоимостью больше 350 долларов все же хотелось бы видеть металл или стекло. Впрочем, большинство покупателей наверняка будет использовать устройство вместе с защитным чехлом.

К спорным моментам также относится невозможность переключаться с обычной на широкоугольную камеру (и наоборот) во время видеозаписи. Но, возможно, это исправят в одном из обновлений прошивки. Не лишней оказалась бы и технология беспроводной подзарядки, но пока ее используют только в смартфонах более высокого класса.

Конкурентами Galaxy A51 в первую очередь являются смартфоны компании Xiaomi вроде Mi 9 Lite ( наш обзор ). Как альтернативу можно рассмотреть решения от Huawei или Honor, но в условиях американских санкций этому производителю, на наш взгляд, сейчас сложно предоставить что-то равноценное.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung: