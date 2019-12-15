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«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы белорусов в 2019 году
16.12.2019 10:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Аналитики «Яндекса» составили списки тем, которые были в центре внимания жителей Беларуси в 2019 году. Судя по всплескам числа запросов, главными событиями года стали президентские и парламентские выборы в Украине, поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье и отборочные матчи Евро-2020.
События в мире
Из событий, произошедших в Беларуси, пользователи сильнее всего отозвались на перепись населения, а также на Европейские игры, которые состоялись в Минске в июне. На третьей позиции в топе — убийство учительницы и школьника в Столбцах.
События в Беларуси
Владимир Зеленский возглавил список людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями. Запросы про события, привлекшие внимание к этим людям, например, про дебаты Зеленского с Порошенко, при составлении топа не учитывали.
Люди
В отдельный список аналитики «Яндекса» включали людей, всплеск интереса к которым был вызван известиями об их смерти.
Ушедшие
На первом месте в списке игр — Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. Игра продолжает популярную серию, основанную на книгах Дмитрия Глуховского. На второй строчке оказалась игра в жанре «королевская битва» Apex Legends — несмотря на неожиданный, никак не анонсированный выход.
Игры
Для расчетов использовались данные о поисковых запросах за период с 1 января по 22 ноября 2019 года, а также за аналогичный период 2018 года — для сравнения. Сила всплеска определялась относительно прошлогоднего уровня интереса к теме.
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Аналитики «Яндекса» составили списки тем, которые были в центре внимания жителей Беларуси в 2019 году. Судя по всплескам числа запросов, главными событиями года...
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