ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты назвали самые ненадежные пароли в мире

16.12.2019 10:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В компании NordPass назвали самые распространенные и одновременно самые ненадежные пароли в мире. Сделать подборку удалось после исследования, в ходе которого специалисты собрали 500 млн паролей, ставших доступными после разного рода утечек и взломов. Об этом пишет РБК.

Эксперты назвали самые ненадежные пароли в мире
Фото: wired.co.uk

На первом месте по популярности остаются пароли, которые состоят из последовательного ряда цифр (12345) или простых цифровых комбинаций (11111 или 123 321). Более 800 тыс. человек по-прежнему используют пароли, состоящие из последовательных букв на клавиатуре (qwerty или asdfgh).

Распространены в мире и пароли на основе женских имен. Наиболее часто встречаются Nicole, Jessica и Hannah.

Более 100 тыс. человек в качестве паролей выбирают простые слова и выражения: princess, iloveyou, test.

Авторы NordPass указывают, что подобная статистика повторяется из года в год. Объясняется это тем, что пользователи боятся забыть пароль, а потому выбирают варианты, которые проще всего запомнить. И чаще всего при помощи одного и того же набора букв или цифр можно открыть сразу несколько аккаунтов.

Кроме того, пользователи не придумывают сложных паролей, потому что считают, что им нечего скрывать. Однако специалисты предупреждают, что злоумышленники могут лишить владельца аккаунта фотографий и записей. Восстановить их будет очень сложно.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В компании NordPass назвали самые распространенные и одновременно самые ненадежные пароли в мире. Сделать подборку удалось после исследования, в ходе которого...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы белорусов в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика