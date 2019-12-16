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В аэропорту установили капсулу с компьютером и скоростным интернетом

17.12.2019 11:58 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Национальном аэропорту «Минск» установили необычную кабину — аэрокапсулу. Она шумоизолирована, там есть компьютер, кресло и высокоскоростной доступ в интернет. Подробнее о новинке TUT.BY рассказали в компании.

Кабинка появилась на третьем этаже аэропорта, напротив стоек регистрации. Установила аэрокапсулу опытно-конструкторская компания EnCata. Фото кабинки было опубликовано в телеграм-канале «Минск и минчанин».


Фото: из телеграм-канала «Минск и минчанин»

Аэрокапсула шумоизолирована, стекла — с электротонировкой, которую можно включать и выключать. Там можно почитать книгу, послушать музыку или просто посидеть в тишине.

Специальное табло внутри кабины позволяет следить за расписанием самолетов, указано на сайте сервиса.



Чтобы воспользоваться кабинкой, нужно подключиться к Wi-Fi сети AeroCapsuleFree, либо зайти на сайт услуги с помощью мобильного интернета. Дальше — регистрация по номеру телефона.

Минимальное время бронирования: 15 минут. По информации компании EnCata, в тестовый период (первый месяц) расценки будут такими: 1,35 рубля за 15 минут, 5,4 рубля — за час. Позже стоимость услуги могут поднять.

Отметим, что на сайте указана такая цена: 20 рублей за час, ее в компании обещают скорректировать.

Оплатить услугу можно картой, после подтверждения оплаты пользователю дадут доступ в личный кабинет, через который можно открыть кабинку.

Напомним, в аэропорту Минска есть и кабинки для сна. Они стоят в транзитном зале международного сектора, так что поспать в специальной капсуле могут только пассажиры, которые прошли паспортный контроль. Там можно поспать три часа за 20 долларов, потом аренда кабинки обходится дешевле.

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Теги: Минск
 
 
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Кабинка появилась на третьем этаже аэропорта, напротив стоек регистрации. Установила аэрокапсулу опытно-конструкторская компания EnCata.
 
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