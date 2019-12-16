«Внебрачное дитя M14 и M16». В США с аукциона продают винтовку, сделанную из других винтовок

Источник материала: IT.Tut.by

На одном из оружейных аукционов США замечена интересная винтовка, созданная из других винтовок (и другого оружия). Она была разработана и изготовлена американским мастером-оружейником Уилфредом Эллисом в 1986 году в его домашней мастерской (часто называемой «Форт Эллис», отсюда и название Fort Ellis XR-86).



Скриншот из видео

Конструктивно оружие представляет собой смесь компонентов таких моделей как штурмовая винтовка Ar-15, автоматическая M14 и даже пулемет М60 и пистолет M1911. Газовый двигатель позаимствован от M14, ударно-спусковой механизм и затворная группа — от Ar-15.

Оружие оснащается щелевым пламегасителем от пулемета M60 (не слишком удачная модель, известная по фильмам о Рэмбо). Винтовка выполнена под стандартный малоимпульсный патрон 5,56×49 НАТО, а широкий курок позаимствован от легендарного американского Colt M1911.

В свое время о винтовке был записан сюжет на известном оружейном YouTube-канале «Forgotten Weapons». В подписи к видео сказано, что оружие — «внебрачное дитя M16 и M14».

Самый же необычный элемент оружия — примыкаемый сбоку магазин. Такая схема нередко использовалась в моделях времен Второй мировой (немецкая автоматическая винтовка FG-42, пистолеты-пулеметы MP-28, Sten, Sterling, американский пулемет Джонсона), но сейчас почти не используется.

Несомненно, оригинальнейший образец вряд ли когда-то мог претендовать на то, что станет основным оружием армии США. Но как плод фантазии оружейника-энтузиаста, она, безусловно, интересна.