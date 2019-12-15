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«Возможна оккупация Беларуси». В Польше опасаются усиления российских войск на западе

16.12.2019 18:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российские армии в западных округах стремительно набирают силу и возрождают армейское и дивизионное командование, которое может быть полезным только в крупных высокоинтенсивных операциях. Об этом пишет польское интернет-издание defense24.pl.

«Возможна оккупация Беларуси». В Польше опасаются усиления российских войск на западе
Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

На сегодня в западной части России есть три армии — 1-я гвардейская, 6-я и 20-я. Сильнейшей является первая из них, включающая две отборные дивизии — Таманскую и Кантемировскую. Бронетанковые силы трех армий включают до 800−900 танков Т-72Б3, Т-80 и Т-90.

По мнению автора статьи, сравнительно небольшая 6-я армия «нацелена» на еще более скромные силы Прибалтики и может атаковать их в случае войны на разных направлениях. Мощнейшая 1-я армия должна действовать на западном, «белорусском», направлении. При этом, отмечает defense24.pl, на территорию Беларуси эти войска могут вступить и в качестве союзников, и как оккупанты. Передвигаться по белорусской территории российские войска способны без проблем, так как их перемещения уже отработаны в ходе учений «Запад-2017».

Помимо белорусского направления, 1-я армия может отправить часть войск в Прибалтику, Украину или даже Польшу (в случае наличия плацдарма в Беларуси). В случае «украинского» варианта войска 1-й армии будут действовать совместно с 20-й армией. Последняя также может наносить удар по территории Украины (с территории Ростовской области) или выделить часть войск на белорусское направление.

В случае российско-украинского конфликта Россия может использовать также группировку в Крыму и Черноморский флот с его мощным ракетным арсеналом. Если начнется крупномасштабная война, армии в Западном военном округе могут быть усилены артиллерийскими, саперными и тыловыми частями, а также спецназом и ВДВ.

Усиление западной группировки российской армии, пишет defense24.pl, возможно также за счет перевооружения войск на новые образцы. Так, 144-я моторизованная дивизия получила танковый полк, развернутый из батальона, вооруженный Т-72БА. А одна из ракетных бригад, 488-я, была в прошлом месяце перевооружена с «Точки-У» на «Искандер-М».

 
 
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Российские армии в западных округах стремительно набирают силу и возрождают армейское и дивизионное командование, которое может быть полезным только в крупных...
 
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