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«Надо просто брать и делать». Брестчанка выиграла престижную британскую IT-премию

17.12.2019 14:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Жительница Бреста, 26-летняя Юлия Максимчик попала в число десяти финалистов ежегодной британской премии Women in IT Excellence Awards от портала Computing. Она также была признана инженером-разработчиком года. 42.TUT.BY побеседовал с девушкой, как попасть в IT, и как можно увеличить число женщин в этой сфере.

«Надо просто брать и делать». Брестчанка выиграла престижную британскую IT-премию
Юлия Максимчик — слева. Фото: Computing / Facebook

Сейчас Юлия работает JavaScript-разработчицей в брестском офисе Godel Technologies — британского разработчика ПО.

— Я окончила БрГУ им. Пушкина по специальности «математик-программист», — рассказывает она. — На третьем курсе спецкурс по веб-технологиям вел преподаватель из EPAM. Он посоветовал мне попробовать себя на внешних курсах компании по .Net. Я прошла, потом провела три месяца на внутренних курсах и после этого попала на работу. Уже на четвертом курсе я была официально трудоустроена.

После четырех лет в EPAM Юлия перешла Godel Technologies и сейчас координирует команду из восьми разработчиков на проекте Karhoo Traveller & Agent (агрегатор такси-сервисов). По ее словам, это динамичный и развивающийся проект, где со стороны исполнителя трудятся 26 разработчиков: «Заказчик постоянно меняет свои процессы, поэтому нужно адаптироваться. И можно предлагать свои идеи, это очень большое поле для работы».

— Я работаю здесь уже год. Почему именно Godel? Меня привлекла возможность начать проект и попробовать себя в роли лида на абсолютно новом, а не уже существующем проекте. Плюс мне нравится Гарри Поттер, а у них есть командировки в Лондон, — смеется девушка. — У меня своя команда, плюс я координатор в нескольких других со стороны фронтенда, и у нас есть полная Agile-команда, где каждый ответственен, грубо говоря, за все: мы и SCRUM-мастера, и тестировщики, и разработчики.

О премии Women in IT Excellence Awards Юлия узнала от коллеги из офиса в Манчестере — там написала ей и сказала, что порекомендовала Юлию на награждение.

— В принципе, Godel старается предлагать своих людей на самые разные премии, — поясняет Юлия. — Я сразу согласилась — почему бы не попробовать? Чтобы номинироваться на эту премию, мне нужно было написать письмо: ответить на вопросы про команду, как я попала в IT, какие сложности были поначалу. Плюс там был открытый вопрос — что вы порекомендуете девочкам и женщинам, которые только выбирают карьеру или думают о смене работы, стоит ли им выбирать IT? Я написала, что главное — попробовать. Нужно не бояться ошибок и сделать первый шаг, хоть он и самый сложный.

На вопрос, были ли у меня какие-либо сложности в работе в IT именно из-за того, что здесь мало женщин, я ответила отрицательно — в этом плане у меня все хорошо.

Но на первых порах, конечно, бывали трудности (наверное, как и у всех). В первый год работы ты еще плохо понимаешь, чем занимаешься, сфокусирован только на сегодняшних задачах, не смотришь на будущее — и в работе, и в жизни. Но после года ко мне пришло полное осознание, что именно я делаю, чем занималась до того, паззл в моей голове сложился, и после этого мне стало легче жить.

— Вы одна девушка в команде? Хотите увеличить число женщин на проекте?

— Нет, помимо меня в проекте есть еще разработчица и QA-инженер. Я иногда участвую в отборах на программу обучения от Godel Technologies (это оплачиваемые стажировки), но, к сожалению, у приходящих к нам девушек часто недостаточный уровень квалификации, на что бывают разные причины. Но вот в этот набор мы взяли одну девочку, надеюсь, с ней все получится.

В итоге Юлию пригласили в Лондон на награждение в числе десяти финалистов, и жюри назвало ее «Software Engineer of the Year», то есть, «Инженер-разработчик года».

На вопрос, не собирается ли она уехать за границу, Юлия отвечает отказом:

— Во время учебы я думала над этим, но сейчас уже прижилась здесь. Брест классный город, Польша (а значит, Европа) близко, к тому же я завела собаку, так что пока останусь.

— Как можно сделать, чтобы девушек в IT стало больше? Искоренять стереотипы, якобы «математика не для девушек», или вводить квоты?

— Нет, квоты не нужны. И математика в современном программировании не так важна, как логика. Может, девушкам нужно не бояться себя проявлять и знать, что есть такой путь, который, в принципе, уже протоптан. Сейчас есть все, чтобы начать карьеру в IT.

К тому же есть куча примеров наших мужчин, которые добились успеха в этой сфере, и они (точно говорю) всегда готовы прийти на помощь. Нет такого, что «ты девочка, ты ничего не знаешь» — все всегда открыты и готовы помогать, поэтому надо просто брать и делать.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Жительница Бреста, 26-летняя Юлия Максимчик попала в число десяти финалистов ежегодной британской премии Women in IT Excellence Awards от портала Computing. Она также была признана...
 
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