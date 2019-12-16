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Появился ресурс с лайфхаками для зарубежных программистов, которые переезжают в Минск

17.12.2019 15:26 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Запустился ресурс с советами для IT-специалистов, которые собираются переехать в Беларусь из-за рубежа. Он называется Minsk.page.

Онлайн-гид в сжатой форме рассказывает про состояние ИТ-индустрии в стране, актуальные вакансии, налоговые и другие преференции ПВТ, Минск как точку притяжения экспатов. А также дает полезные сведения по релокации и жизни в городе. В каком районе лучше поселиться, как платить «коммуналку», куда ходить вечером, какими сервисами пользоваться и куда ездить путешествовать.

Там же публикуют истории людей из разных стран, которые уже переехали в Минск. Новый ресурс запустил сайт dev.by вместе белорусскими компаниями.

— В Минске есть спрос на специалистов всех уровней. Нужны опытные программисты, специалисты по продуктам, менеджеры, бизнес-аналитики, которые ищут интересные проекты с хорошим доходом. Инфраструктура мегаполиса тут сочетается с комфортом и тишиной небольшого европейского города. Это значит, что приезжим не нужно перекраивать свои привычки: приспосабливаться к пробками, большим расстояниям, остерегаться «плохих» районов, — говорит издатель Minsk.page и сайта dev.by Артем Концевой.

В этом году больше 1000 айтишников из-за рубежа переехали жить и работать в Беларусь. 65% — экспаты из России, остальные — из Украины, США, Германии, сообщают авторы нового ресурса.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году больше 1000 айтишников из-за рубежа переехали жить и работать в Беларусь. 65% - экспаты из России, остальные - из Украины, США, Германии, сообщают авторы...
 
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