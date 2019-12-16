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В России аварийно сел и загорелся стратегический бомбардировщик

17.12.2019 15:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22МЗ получил повреждения и загорелся при посадке в Астраханской области, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

В России аварийно сел и загорелся стратегический бомбардировщик
Иллюстративное фото. Источник​​​: airwar.ru

«Машина получила разрушения, но их степень будет определять специальная комиссия», — сказал собеседник, уточнив, что возгорание на самолете потушено. Сейчас решается вопрос об эвакуации бомбардировщика, место постоянной дислокации которого — аэродром в Калужской области.

Как уточнил ТАСС другой источник в оперативных структурах, авария произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова за пределами городской территории.

По данным Минобороны, во время планового полета на самолете Ту-22М3 отказал двигатель. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину от населенного пункта и посадить ее на грунт. Летчики не пострадали, они самостоятельно покинули самолет и сейчас находятся на аэродроме базирования.

Ту-22М3 — модернизированная версия советского стратегического бомбардировщика, эксплуатирующегося с 1962 года. Широкие противокорабельные возможности дали повод назвать самолет «убийцей авианосцев».

 
 
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Дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22МЗ получил повреждения и загорелся при посадке в Астраханской области, сообщил ТАСС источник в оперативных службах...
 
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