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Apple предлагает выбрать пользователям из Беларуси регион Россия или Россия
17.12.2019 17:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В редакцию TUT.BY написала читательница Екатерина, которая заметила странную деталь: если обратиться в поддержку на официальном сайте Apple, пользователю предложат на выбор два региона — Россия с российским флагом и Россия с белорусским.
Екатерина записала видео, на котором видно: если обратиться в техподдержку Apple и выбрать страну Россия, то следующим пунктом предложат «белорусскую» Россию или «российскую» Россию. Отдельной страны Беларусь в списке вовсе не оказалось.
Вы можете наблюдать это сами на видео внизу:
Добавим, что если нажать на кнопку с Россией и белорусским флагом, предложат ввести серийный номер устройства и узнать, где находится ближайший сервисный центр компании. Правда, после этого появляется сообщение об ошибке.
Мы обратились за комментарием к представителям Apple и добавим его, как только он появится.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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В редакцию TUT.BY написала читательница Екатерина, которая заметила странную деталь: если обратиться в поддержку на официальном сайте Apple, пользователю предложат...
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