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Samsung выпустит «облегченный» смартфон со стилусом. Сколько он будет стоить
18.12.2019 09:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно Samsung представила новые смартфоны среднего уровня — Galaxy A71 и Galaxy A51 (
Инсайдер отмечает, что дизайн этого смартфона еще рас показывает, в каком стиле будут выполнены и другие устройства производителя следующего года, включая флагманскую линейку Galaxy S11. Переднюю сторону будет занимать дисплей с минимальными рамками по краям и фронтальной камерой, врезанной в отверстие в форме буквы «О» посередине панели.
Задняя сторона корпуса Galaxy Note10 Lite будет включать основную камеру с тремя модулями, расположенную в квадратном блоке. Подробностей о конкретный фотодатчиках пока нет, но Roland Quandt предполагает, что разрешение главного модуля составит не менее 48 Мп. Дополнительные фотосенсоры будут служить для фотографирования с широким углом и увеличением (или для макро-съемки).
Процессором для аппарата, вероятно, выступит Snapdragon 855+. Кроме того, гаджет оснастят разъемом для наушников (который убрали в Galaxy Note10 и Note10+) и стилусом S Pen, поддерживающим Bluetooth 5.1.
Ориентировочная цена новинки в Европе — от 670 евро. Гаджет будет доступен в нескольких цветах корпуса: черном, красном и голубой «ауре».
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung:
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Недавно Samsung представила новые смартфоны среднего уровня — Galaxy A71 и Galaxy A51 (наш обзор). Известный инсайдер Roland Quandt на ресурсе winfuture.de рассказал, что компания готовит...
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