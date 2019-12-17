ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung выпустит «облегченный» смартфон со стилусом. Сколько он будет стоить

18.12.2019 09:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно Samsung представила новые смартфоны среднего уровня — Galaxy A71 и Galaxy A51 (наш обзор). Известный инсайдер Roland Quandt на ресурсе winfuture.de рассказал, что компания готовит еще один аппарат, но уже более высокого класса — Galaxy Note10 Lite.

Samsung выпустит «облегченный» смартфон со стилусом. Сколько он будет стоить

Инсайдер отмечает, что дизайн этого смартфона еще рас показывает, в каком стиле будут выполнены и другие устройства производителя следующего года, включая флагманскую линейку Galaxy S11. Переднюю сторону будет занимать дисплей с минимальными рамками по краям и фронтальной камерой, врезанной в отверстие в форме буквы «О» посередине панели.

Задняя сторона корпуса Galaxy Note10 Lite будет включать основную камеру с тремя модулями, расположенную в квадратном блоке. Подробностей о конкретный фотодатчиках пока нет, но Roland Quandt предполагает, что разрешение главного модуля составит не менее 48 Мп. Дополнительные фотосенсоры будут служить для фотографирования с широким углом и увеличением (или для макро-съемки).

Samsung выпустит «облегченный» смартфон со стилусом. Сколько он будет стоить

Процессором для аппарата, вероятно, выступит Snapdragon 855+. Кроме того, гаджет оснастят разъемом для наушников (который убрали в Galaxy Note10 и Note10+) и стилусом S Pen, поддерживающим Bluetooth 5.1.

Ориентировочная цена новинки в Европе — от 670 евро. Гаджет будет доступен в нескольких цветах корпуса: черном, красном и голубой «ауре».

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно Samsung представила новые смартфоны среднего уровня — Galaxy A71 и Galaxy A51 (наш обзор). Известный инсайдер Roland Quandt на ресурсе winfuture.de рассказал, что компания готовит...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Apple предлагает выбрать пользователям из Беларуси регион Россия или Россия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика