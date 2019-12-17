Samsung выпустит «облегченный» смартфон со стилусом. Сколько он будет стоить

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно Samsung представила новые смартфоны среднего уровня — Galaxy A71 и Galaxy A51 ( наш обзор ). Известный инсайдер Roland Quandt на ресурсе winfuture.de рассказал , что компания готовит еще один аппарат, но уже более высокого класса — Galaxy Note10 Lite.





Инсайдер отмечает, что дизайн этого смартфона еще рас показывает, в каком стиле будут выполнены и другие устройства производителя следующего года, включая флагманскую линейку Galaxy S11. Переднюю сторону будет занимать дисплей с минимальными рамками по краям и фронтальной камерой, врезанной в отверстие в форме буквы «О» посередине панели.

Задняя сторона корпуса Galaxy Note10 Lite будет включать основную камеру с тремя модулями, расположенную в квадратном блоке. Подробностей о конкретный фотодатчиках пока нет, но Roland Quandt предполагает, что разрешение главного модуля составит не менее 48 Мп. Дополнительные фотосенсоры будут служить для фотографирования с широким углом и увеличением (или для макро-съемки).





Процессором для аппарата, вероятно, выступит Snapdragon 855+. Кроме того, гаджет оснастят разъемом для наушников (который убрали в Galaxy Note10 и Note10+) и стилусом S Pen, поддерживающим Bluetooth 5.1.

Ориентировочная цена новинки в Европе — от 670 евро. Гаджет будет доступен в нескольких цветах корпуса: черном, красном и голубой «ауре».

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