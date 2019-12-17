Источник материала: IT.Tut.by

life:) запустил 85 новых базовых станций 4G в Гомеле. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Фото предоставлено life:)

В декабре мобильный оператор «прокачал» Гомель: здесь начали работу сразу 85 новых базовых станций.

Новые базовые станции появились во всех районах города: больше 20 из них — в Советском районе, по 6 — в Железнодорожном и Центральном; включены БС на улицах Киселева, Шевченко, Кирова, Советской, Олимпийской, Жемчужной, Черниговской, Достоевского, пр. Октября и других.

Усилен сигнал в районе Каскада озер, старого Аэродрома, канала Волотовской, драматического театра и набережной, гостиницы «Сож» и на других туристических объектах города. Теперь за работу 4G-сети для абонентов life:) во втором по величине городе Беларуси отвечает 161 базовая станция.

Гомельские абоненты life:) — одни из самых активных в стране: по информации на ноябрь 2019 г., каждый третий data-абонент использует около 6 ГБ трафика в месяц, более 25% — до 20 ГБ. С августа по ноябрь в Гомеле больше всего интернет-трафика сгенерировала базовая станция по адресу: ул. Советская, 126.

Топ-5 базовых станций 4G в Гомеле, где абоненты используют больше всего мобильного трафика:

ул. Советская, 126

ул. Богданова, 12,

ул. Ландышева, 17

ул. Минская, 10

ул. Бровки, 15

*данные за ноябрь 2019

За 2019 год оператор запустил более 560 новых базовых станций 4G в 62 населенных пунктах Беларуси. Среди них как крупные районные города (Пинск, Барановичи, Кобрин), так и небольшие уголки нашей страны: в 2019 году впервые преимущества 4G оценили абоненты деревень Слобода (Петриковский р-н), Новый Двор (Минский р-н), Нижние Жары (Брагинский р-н). Сегодня работу сети 4G обеспечивает 1976 базовых станций по всей стране.