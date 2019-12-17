Пять вещей, которые действительно предсказали в «Симпсонах»

Источник материала: IT.Tut.by

Первая серия известного мультсериала «Симпсоны» вышла в телеэфир 17 декабря 1989 года. За 30 лет они оказали огромное влияние на наш мир, а также породили известный мем «Это уже было в Симпсонах». Собрали пять случаев и технологий, которые действительно были предсказаны в этом многолетнем сериале.

Нобелевские лауреаты 2016 года





Еще в 2010-м «Симпсоны» предсказали двоих нобелевских лауреатов 2016 года. В первой серии 22 сезона Лиза Симпсон, Милхаус, Марти и школьник по прозвищу База данных смотрят трансляцию объявления лауреатов Нобелевской премии.

Когда герои узнают, что премия в области экономики досталась Джагдишу Бхагвати, Милхаус достает листок с их ставками на победителей. В столбце «Database» указано имя Бернарда Феринги, который стал лауреатом Нобелевской премии по химии 2016 года совместно с Жаном-Пьером Соважем и Фрейзером Стоддартом. А в столбе Милхауса написано имя Бенгта Хольмстрёма — лауреата Нобелевской премии по экономике также 2016 года.

Открытие бозона Хиггса





Бозон Хиггса — это элементарная частица, квант поля Хиггса. Его открытие завершает Стандартную модель.

Эта частица была постулирована британским физиком Питером Хиггсом в его статьях 1964 года. После нескольких десятков лет поисков, 4 июля 2012 года, в результате исследований на Большом адронном коллайдере был обнаружен кандидат на эту роль — новая частица с массой около 125−126 ГэВ/c². А в марте 2013 года появились сообщения от отдельных исследователей ЦЕРНа, что найденная частица действительно является бозоном Хиггса.

Но можно сказать, что это открытие было предсказано почти за 15 лет до того в эпизоде «Волшебник Вечнозеленой Аллеи» (2 серия 10 сезона), вышедшем в 1998 году. В одной из сцен Гомер записывает на доске сложное уравнение. «Уравнение предсказывает массу бозона Хиггса, — пишет Саймон Сингх в своей книге «Симпсоны и их Математические секреты». — Масса бозона Хиггса в уравнении Гомера ненамного превышает истинную массу бозона. Это своего рода фантастика, потому что Гомер делает это предсказание за 14 лет до того, как бозон нашли сами ученые».

Видеозвонки и умные часы





В 19 серии 6 сезона «Свадьба Лизы», вышедшей в 1995-году, было предсказано появление видеозвонков. Действия этого эпизода развиваются в будущем, так что Лиза общается с мамой при помощи видеосвязи на стационарном телефоне. Спустя 15 лет эта технология стала доступна в смартфонах.

Кстати, в том же эпизоде показали «умные» часы. Вот как это выглядело.





iPod





В 5 серии 8 сезона «Барт в теневом бизнесе», вышедшей в 1996 году, показали домофон, который очень похож на iPod, который поступит в продажу только через пять лет.

Томак — томат и табак





В 5 серии 11 сезона «Томак», вышедшей в 1999 году, Гомер скрестил томаты с табаком. Получившийся «томак» ужасен на вкус, но вызывает привыкание. Спустя четыре года фермер из Орегона по имени Роб Баур вдохновился этой идеей и действительно вырастил гибрид томата и табака в 2003 году: пробы показали наличие никотина в листьях.