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В Брестской области за сутки возбудили 12 уголовных дел о хищениях с банковских карт

18.12.2019 13:24 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 уголовных дел о хищениях денег с банковских карт возбудили за сутки в Брестской области. В двух случаях подозреваемых удалось установить по горячим следам, сообщает Следственный комитет.


Фото: Reuters

58-летняя женщина из Барановичей оплачивала свои покупки найденной на улице бесконтактной карточкой. Потерпевшая жительница Ивацевичского района в результате недосчиталась120 рублей.

А в Лунинце 44-летняяя женщина покупала продукты и снимала наличку по карточке своего знакомого. Ущерб составил 370 рублей.

 
 
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В двух случаях подозреваемых удалось установить по горячим следам.
 
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