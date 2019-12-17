В Брестской области за сутки возбудили 12 уголовных дел о хищениях с банковских карт

Источник материала: Tut.by

12 уголовных дел о хищениях денег с банковских карт возбудили за сутки в Брестской области. В двух случаях подозреваемых удалось установить по горячим следам, сообщает Следственный комитет .



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58-летняя женщина из Барановичей оплачивала свои покупки найденной на улице бесконтактной карточкой. Потерпевшая жительница Ивацевичского района в результате недосчиталась120 рублей.

А в Лунинце 44-летняяя женщина покупала продукты и снимала наличку по карточке своего знакомого. Ущерб составил 370 рублей.