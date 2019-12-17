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В Брестской области за сутки возбудили 12 уголовных дел о хищениях с банковских карт
18.12.2019 13:24 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 уголовных дел о хищениях денег с банковских карт возбудили за сутки в Брестской области. В двух случаях подозреваемых удалось установить по горячим следам, сообщает
58-летняя женщина из Барановичей оплачивала свои покупки найденной на улице бесконтактной карточкой. Потерпевшая жительница Ивацевичского района в результате недосчиталась120 рублей.
А в Лунинце 44-летняяя женщина покупала продукты и снимала наличку по карточке своего знакомого. Ущерб составил 370 рублей.
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В двух случаях подозреваемых удалось установить по горячим следам.
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