«Финансирование и стабильность». Financial Times написала про ИТ-бизнес в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

Издание Financial Times отметило некоторые достижения ИТ в Беларуси и проблемы, которые сдерживают развитие отрасли. Об этом пишет dev.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусы одарены в STEM-науках и славятся своими навыками в сфере технологий и искусственного интеллекта, а успешные местные стартапы: Viber, MSQRD, AI Matter — покупают мировые гиганты вроде Facebook и Google. Помимо стартапов, в Беларуси есть широко известные компании: разработчик софта EPAM оценивается в 11,5 млрд долларов, среди его клиентов — Facebook, Bank of America и Thomson Reuters.

Поддержка отрасли государством обеспечила возможности для сотен стартапов. В прошлом году доля технологического сектора в ВВП составила 5,5%, а за ближайшие 4 года может добраться до 10%.

Рост отрасли во многом обусловлен созданием в 2005 году в Минске Парка высоких технологий, пишет FT. Он предусматривает льготные условия работы для вступающих компаний, целью которых было победить проблему оттока ценных кадров.

По словам представителя ПВТ Кирилла Залесского, сегодня, спустя 14 лет, тенденция «утечки мозгов» как таковая не наблюдается. Более того, на родину возвращаются белорусы, уехавшие 10−15 лет назад.

«Люди привозят огромный багаж знаний и опыта, полученных в международных компаниях за границей. Такие люди весьма востребованы. Часто они открывают свой бизнес в Парке», — рассказывает Залесский.

Один из таких примеров — выпускница Университета Карнеги-Меллона Вера Артамонова, которая сейчас работает продакт-менеджером OneSoil. По словам девушки, сейчас найти и реализовать себя в ИТ стало гораздо проще, чем 10 лет назад: в Беларуси многое поменялось, а возвращающиеся «айтишники» привозят уникальный для страны опыт.

«Мне нравится в Минске, нравится в Беларуси. Я здесь не потому, что не могу уехать в другое место», — добавляет Вера Артамонова.

Трудоустраиваться в Беларусь приезжают граждане России, Украины и Казахстана — они составляют 4% от всех 55 тысяч сотрудников ПВТ. Их средняя зарплата — 2200 долларов в месяц, что в 4 раза больше, чем в среднем по стране.

Свою роль в развитии ИТ сыграли налоговые льготы, поддержка криптовалют и блокчейна, а также упрощенный порядок найма иностранных сотрудников в Парке. Сейчас в нем около 700 компаний-резидентов — их численность более чем утроилась с 2017 года. А прибыль Парка от экспорта в 2018-м достигла 1,4 млрд долларов — почти на 40% больше в годовом соотношении.

Но одним большим минусом является поиск средств для роста стартапов.

«Беларуси не хватает серийных предпринимателей, — считает Александр Чекан, партнер венчурного фонда Haxus, который вкладывает в стартапы на начальных этапах. — Рынок остро нуждается в инвестициях. В России и Украине много бизнес-ангелов, в Беларуси их меньше. [Стартапам в Беларуси] не хватает финансирования на ранних стадиях».

Притоку инвестиций препятствуют геополитические риски, считает Дарья Мински, партнер Damn Ventures. Компания ориентирована на стартапы в постсоветских странах, которых обходят стороной инвесторы и США. Инвесторы опасаются рисков, сопряженных с политической нестабильностью, говорит она: никто не хочет вкладывать в интеллектуальную собственность в Беларуси, Украине и России. Кроме того, в отношении Беларуси действуют санкции западных государств, связанные с нарушениями прав человека, отмечает FT.

Перспективы ИТ в Беларуси зависят от дальнейшей поддержки правительства, а также геополитической ситуации, заключает издание. Вместе с тем, мировой успех такого стартапа, как Flo, говорит о том, что Беларусь способна создавать благоприятные условия для ИТ.