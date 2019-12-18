А1 представил тариф за 1,9 рубля, но платить нужно больше

Источник материала: IT.Tut.by

А1 представил новый тариф под названием «Проще простого». Его главная особенность — в возможности добавлять нужные услуги самостоятельно. Об этом говорится на официальном сайте компании.





Размер абонентской платы на тарифе составляет 1,9 рубля в месяц. В эту стоимость включены 100 МБ интернет-трафика (автоматически активируется функция с блокировкой выхода в интернет при его израсходовании).

«Для тарифного плана предусмотрены различные пакеты услуг связи, которые абонент может сам подключать в тех объемах, которые требуются», — говорят в А1. Проще говоря, все услуги в тарифе добавляются по принципу конструктора. Если требуется увеличить объем трафика или добавить возможность совершать звонки и обмениваться SMS-сообщениями, нужно выбрать нужную услугу в подходящем объеме.

Полный список этих услуг вместе с ценами опубликован на сайте А1. Так, например, пакет из 500 минут для разговоров внутри сети оператора на 30 дней стоит 3,85 рубля. Пакет на 150 минут, но уже для звонков во все сети — 5,40 рублей. Пакеты интернет-трафика такие — на 0,5 ГБ, 1 ГБ и 3 ГБ. Они соответственно оцениваются в 3,99, 5,99 и 8,99 рублей.