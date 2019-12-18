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Названы студенты БГУ, которые получат грант в две тысячи долларов от Wargaming
19.12.2019 14:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 19 декабря, в БГУ объявили обладателей грантов второго конкурса «Стипендия Wargaming». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Гранты «Стипендия Wargaming» предназначены для студентов 2−4 курсов четырех факультетов БГУ: физического, химического, ФПМИ и ФРФиКТ. Инициатива является частью программы по поддержке талантливой молодежи и нацелена на формирование единого сообщества представителей образования, науки и бизнеса.
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Отметим, для получения гранта студентам необходимо было иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Гранты будут выплачиваться ежемесячно на протяжении семестра.
В церемонии награждения приняли участие директор компании Wargaming Group Limited Виктор Кислый, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константин Козадаев, начальник управления высшего образования Министерства образования Беларуси Елена Липа и другик.
Среди нынешних стипендиатов — 16 студентов четырех факультетов БГУ. Это представители химического факультета: второкурсник Алексей Леонтьев, третьекурсники Георгий Белоусов, Валерий Саков, Максим Гвоздев и четверокурсники Андрей Левшуков и Валентина Щербакова. Также в числе лауреатов — третьекурсники факультета радиофизики и компьютерных технологий Михаил Сапожников, Анастасия Горбунова и обучающиеся факультета прикладной математики и информатики второкурсник Дмитрий Коршакевич, третьекурсница Варвара Михалюкович. Также в списке номинантов — четверокурсники физического факультета Татьяна Пуляк, Иван Коблов, Анатолий Кохан, Яна Титовец, Виктория Жогла и третьекурсница Анастасия Николайчик.
Приветствуя обладателей премий, Виктор Кислый рекомендовал студентам проявлять характер, на углубленном уровне изучать выбранные научные темы и находить решения сложных задач на междисциплинарном уровне.
— По результатам второго отбора многие ребята в своих работах демонстрируют способность охватывать различные прикладные области знаний, комбинировать методологии и находить инновационные решения современных проблем вне дисциплинарных рамок. Примечательно, что в число победителей второго конкурса попали и те ребята, которые уже участвовали в первом конкурсе. В их мотивационных письмах явно прослеживалось, что стипендия Wargaming придала импульс исследованиям: как мотивационный, так и материальный. Как нам кажется, ребята действительно ощутили признание своих успехов и перспективность научно-исследовательской работы, — отметил он. — В дополнение следует отметить, что проект «Стипендия Wargaming» вызвал интерес в бизнес-сообществе — в наш адрес от коллег по индустрии стали поступать просьбы поделиться опытом реализации таких проектов. Мы надеемся, что инициативу по поддержке фундаментальной науки, которую мы начали совместно с БГУ, поддержит все бизнес-сообщество страны.
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Сегодня, 19 декабря, в БГУ объявили обладателей грантов второго конкурса «Стипендия Wargaming». Об этом сообщает пресс-служба компании.
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