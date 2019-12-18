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Американское СМИ назвало шесть городов США, которые первыми подвергнутся ядерной атаке

19.12.2019 16:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Вероятность ядерной войны с разрушением городов невелика, но она есть. Именно ядерная атака по мегаполисам является одним из 15 сценариев бедствий, для которых Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям разработало отдельные сценарии. Об этом пишет Business Insider.

Американское СМИ назвало шесть городов США, которые первыми подвергнутся ядерной атаке
Изображение: wikipedia.org

Эксперт по общественному здравоохранению в Колумбийском университете Ирвин Редленер заявил, что сейчас американские города к ядерной атаке не готовы. Среди наиболее вероятных целей он назвал Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и столицу США Вашингтон.

Несмотря на то, что в каждом из городов есть веб-сайт, информирующий граждан, что делать в случае чрезвычайной ситуации, о ядерной атаке на них (кроме сайтов Нью-Йорка и Лос-Анджелеса) ничего нет, и жители не информированы о том, как вести себя в таком случае.

Так, после взрыва проходит 15 минут, пока разлетевшийся мусор и пыль достигает земли, и за это время людям нужно успеть найти убежище. Редленер подчеркнул, что больше следует опасаться не тотальной войны с огромным количеством ядерных зарядов, а единичных ударов, например, со стороны Северной Кореи, или подрыв сравнительно небольшого ядерного устройства представителями террористических организаций.

«Безопасных городов не существует», — заявил Редленер и привел пример, что даже взрыв небольшой по нынешним меркам атомной бомбы, такой, как в Хиросиме, приведет в Нью-Йорке к гибели от 50 до 100 тысяч человек — и значительно большему числу раненых (а больничных коек на всех не хватит). Отсутствуют в городах и противоатомные бомбоубежища (раньше в Нью-Йорке их было 18 000 на 11 миллионов человек, но сейчас большинство неактивно).

Готовность к возможной ядерной атаке, заявил эксперт, это часть реальности 21 века, и можно извиниться перед детьми и внуками, что взрослые довели мир «до такого жуткого беспорядка».

 
 
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Вероятность ядерной войны с разрушением городов невелика, но она есть. Именно ядерная атака по мегаполисам является одним из 15 сценариев бедствий, для которых...
 
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