Безумное количество пены: посмотрите, что можно сделать с обычной перекисью водорода!

Источник материала: Tut.by

Возможно, вам известен простой химический опыт: в обычную перекись водорода добавляют мыло и дрожжи, в результате получается много пены. Выглядит это довольно зрелищно, но энтузиасты из США решили повторить это на совершенно новом уровне. Для своего эксперимента они взяли сразу 635 литров перекиси — и результат вышел по-настоящему взрывным. Посмотрите, что у них получилось!