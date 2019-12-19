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Безумное количество пены: посмотрите, что можно сделать с обычной перекисью водорода!
20.12.2019 16:59 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возможно, вам известен простой химический опыт: в обычную перекись водорода добавляют мыло и дрожжи, в результате получается много пены. Выглядит это довольно зрелищно, но энтузиасты из США решили повторить это на совершенно новом уровне. Для своего эксперимента они взяли сразу 635 литров перекиси — и результат вышел по-настоящему взрывным. Посмотрите, что у них получилось!
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