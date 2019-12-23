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Российский разведчик: чертежи атомной бомбы легли Сталину на стол до того, как ее создали в США

24.12.2019 09:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Детальное описание первой атомной бомбы легло на стол Сталина за 12 дней до того, как ее изготовили в США. Об этом сообщил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного предстоящему в 2020 году 100-летию российской внешней разведки.

Российский разведчик: чертежи атомной бомбы легли Сталину на стол до того, как ее создали в США
Изображение: wikipedia.org

«Напомню, детальное описание первой атомной бомбы, которую разработали американские ученые и военные, легло на стол Сталина еще за 12 дней до того, как американцы собрали первый экземпляр бомбы», — сказал Нарышкин, говоря о роли разведки.

Он также отметил, что создание ракетно-ядерного щита, на которое были брошены лучшие силы физиков-ядерщиков, позволила обеспечить операция советской разведки «Энормоз». «Сведения, добытые нашим выдающимися разведчиками Владимиром Барковским, Леонидом Квасниковым, Александром Феклисовым, Анатолием Яцко (в 1995—1996 годах они были удостоены званий Героев России — прим. ТАСС), стали серьезным подспорьем для советских ученых, и в 1949 году Советский Союз успешно испытал собственное атомное оружие», — напомнил Нарышкин.

 
 
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Детальное описание первой атомной бомбы легло на стол Сталина за 12 дней до того, как ее изготовили в США. Об этом сообщил ТАСС директор Службы внешней разведки...
 
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