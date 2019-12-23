Samsung Galaxy S11 не будет. Вместо него представят Galaxy S20

Источник материала: IT.Tut.by

В начале следующего года Samsung представит новое поколение смартфонов серии Galaxy S. Известный инсайдер Ice universe рассказал , под каким названием устройства выйдут в продажу.



Предполагаемый Galaxy S11. Фото: @OnLeaks

О характеристиках, дизайне и других особенностях будущих флагманов известно уже практически все. А вот о коммерческом названии гаджетов до сегодняшнего дня не говорили — предполагалось, что новинки представят как Galaxy S11. Но Ice universe утверждает, что в продажу девайсы поступят как Galaxy S20. О причинах такого решения не сообщается.

Напомним: как и в прошлом году, компания выпустит как минимум три смартфона с различными диагоналями дисплеев с вырезом в форме буквы «О» для фронтальных камер посередине панели, массивным блоком для основных камер в форме прямоугольника, а также батареями увеличенного объема. Кроме того, устройства (по крайней мере, старшая модель с приставкой Plus в названии) научится снимать с 5-кратным оптическим зумом благодаря фотомодулю-перескопу. Скорее всего, экраны новинок также будет поддерживать частоту в 120 Гц.

Ожидаемая дата анонса серии Samsung Galaxy S20 — 18 февраля 2020 года, место проведения презентации — Сан-Франциско (США).

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