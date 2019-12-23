ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung Galaxy S11 не будет. Вместо него представят Galaxy S20

24.12.2019 12:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В начале следующего года Samsung представит новое поколение смартфонов серии Galaxy S. Известный инсайдер Ice universe рассказал, под каким названием устройства выйдут в продажу.

Samsung Galaxy S11 не будет. Вместо него представят Galaxy S20
Предполагаемый Galaxy S11. Фото: @OnLeaks

О характеристиках, дизайне и других особенностях будущих флагманов известно уже практически все. А вот о коммерческом названии гаджетов до сегодняшнего дня не говорили — предполагалось, что новинки представят как Galaxy S11. Но Ice universe утверждает, что в продажу девайсы поступят как Galaxy S20. О причинах такого решения не сообщается.

Напомним: как и в прошлом году, компания выпустит как минимум три смартфона с различными диагоналями дисплеев с вырезом в форме буквы «О» для фронтальных камер посередине панели, массивным блоком для основных камер в форме прямоугольника, а также батареями увеличенного объема. Кроме того, устройства (по крайней мере, старшая модель с приставкой Plus в названии) научится снимать с 5-кратным оптическим зумом благодаря фотомодулю-перескопу. Скорее всего, экраны новинок также будет поддерживать частоту в 120 Гц.

Ожидаемая дата анонса серии Samsung Galaxy S20 — 18 февраля 2020 года, место проведения презентации — Сан-Франциско (США).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung:

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале следующего года Samsung представит новое поколение смартфонов серии Galaxy S. Известный инсайдер Ice universe рассказал, под каким названием устройства выйдут...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Российский разведчик: чертежи атомной бомбы легли Сталину на стол до того, как ее создали в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика