Назван самый продаваемый смартфон года

Источник материала: IT.Tut.by

Аналитическая компания Counterpoint Research рассказала, какой смартфон считается самой продаваемой моделью в мире в этом году. Кратко об этом пишет издание 9to5mac.





По данным компании, первое место с результатом в 3% от всех продаж в третьем квартале этого года (как и в первых двух) занимает iPhone Xr от компании Apple. Этого в том числе удалось достичь благодаря корректировке ценовой политики производителем по отношению к этому аппарату в разных регионах мира.

В десятку бестселлеров входят несколько недорогих смартфонов Samsung, а также череда аппаратов от производителей из Китая. На изображении выше показана точная разбивка по моделям. Интересно, что в их числе (за исключением Huawei P30 и iPhone 11) нет смартфонов флагманского уровня.

Смотрите, сколько у нас стоят некоторые из названных выше смартфонов: