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10 смешных шуток о белорусах из соцсетей (сборка за год)

25.12.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Когда-то мы уже собирали топ шуток про сексуальность белорусов и объясняли, откуда это взялось. Но почему бы не сделать вторую часть, тем более на носу Новый год и настроение совсем не рабочее? Наслаждайтесь — в этот раз тематика шуток о белорусах расширилась. И отключите критическое восприятие — эта подборка про расслабление.

1. О сексуальности

2. О полевых работах

3. О стоп-слове

4. О том, чего нет

5. О любви к драникам

6. О теории заговора

7. О том, что пора валить

8. О белорусском селфи

 

9. Об объективации

10. О жизни в Минске

10 смешных шуток о белорусах из соцсетей (сборка за год)

 
 
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Когда-то мы уже собирали топ шуток про сексуальность белорусов и объясняли, откуда это взялось. Но почему бы не сделать вторую часть, тем более на носу Новый год...
 
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