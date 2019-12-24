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10 смешных шуток о белорусах из соцсетей (сборка за год)
25.12.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Когда-то мы уже собирали топ шуток про сексуальность белорусов и
1. О сексуальности
2. О полевых работах
3. О стоп-слове
4. О том, чего нет
5. О любви к драникам
6. О теории заговора
7. О том, что пора валить
8. О белорусском селфи
9. Об объективации
10. О жизни в Минске
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Когда-то мы уже собирали топ шуток про сексуальность белорусов и объясняли, откуда это взялось. Но почему бы не сделать вторую часть, тем более на носу Новый год...
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