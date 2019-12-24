10 смешных шуток о белорусах из соцсетей (сборка за год)

Источник материала: IT.Tut.by

Когда-то мы уже собирали топ шуток про сексуальность белорусов и объясняли , откуда это взялось. Но почему бы не сделать вторую часть, тем более на носу Новый год и настроение совсем не рабочее? Наслаждайтесь — в этот раз тематика шуток о белорусах расширилась. И отключите критическое восприятие — эта подборка про расслабление.

1. О сексуальности

2. О полевых работах

Девчонки, имейте ввиду, если вас окучивает белорус — вы клубень — cyberpriblyda (@taraemelyanova) October 22, 2019

3. О стоп-слове

Если перед сексом с беларусом вы не оговорили стоп-слово, то вы всегда можете воспользоваться «Белоруссией». — yauhen fiadotau (@hramadzianski) December 10, 2019

4. О том, чего нет

5. О любви к драникам

6. О теории заговора

Россия — это проект Лукашенко, чтобы белорусы думали «ну хоть не как в России» — Чилик (@Chilikto) February 13, 2019

7. О том, что пора валить

При словах «Пора валить», еврей спрашивает «Куда?», украинец — «Кого?», а беларус берет топор, пилу и молча идет под конвоем валить лес, можа так i трэба — Нутелла (@nuitgal) August 5, 2019

8. О белорусском селфи

9. Об объективации

Беларускія мужчыны дзеляцца на два тыпы: 1) у якіх «у кароткае»

2) у якіх «у нескладовае» — Миша Ильин (@m_for_mixacb) December 18, 2019

10. О жизни в Минске



