14 лучших технологий десятилетия по версии Business Insider

Источник материала: IT.Tut.by

Издание Business Insider составило список 10 главных продуктов и проектов, которые появились в 2010-х. Публикуем перевод с некоторыми сокращениями.

1. iPad



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Стив Джобс представил iPad почти 10 лет назад, в январе 2010 года. Оригинальный iPad стоил от 499 до 829 долларов. С тех пор устройство прошло несколько версий и несколько ценовых категорий — только в 2019 году Apple представила новые 10,2-дюймовые iPad, iPad Mini и iPad Air.

2. Snapchat



Фото: pixabay.com

Snapchat дебютировал в App Store летом 2011 года как приложение для обмена сообщениями и отправки исчезающих фотографий. В то время оно называлось Pictaboo. К сентябрю 2011 года название сменилось на Snapchat, и приложение начало завоевывать популярность среди подростков.

Шесть лет спустя Snapchat принадлежит государственной компании Snap Inc. стоимостью 22 миллиарда долларов и масштабировалось до телевизионных шоу, партнерских отношений с издателями, аппаратных продуктов и дополненной реальности.

3. Oculus



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Путь Oculus VR начался в гараже в Ирвине, штат Калифорния, в июне 2012 года. Тогда 19-летний Палмер Лаки основал компанию на Kickstarter, собрав около 2,5 миллиона долларов для своей гарнитуры виртуальной реальности. Получив дополнительные 16 миллионов долларов США, Лаки продал Oculus Facebook в 2014 году за 2 миллиарда долларов.

Теперь Лаки покинул Oculus, но компания VR существует в Facebook. В настоящее время Oculus предлагает три гарнитуры: Rift S, Quest и Go.

4. Stripe



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: burst.shopify.com

Stripe, стартап в сфере онлайн-платежей, был официально запущен в сентябре 2011 года. Теперь различные компании от Target до NFL используют технологию Stripe для обеспечения платежей на своих веб-сайтах и ​​в приложениях.

Через восемь лет после запуска Stripe стоит около 35 миллиардов долларов.

5. Instagram



Фото: Katka Pavlickova / Unsplash

Instagram запустили в октябре 2010 года, и в первый же день там зарегистрировалось 25 тысяч человек. К 2011 году Instagram стал приложением Apple для iPhone года, а к апрелю 2012 года генеральный директор Facebook Марк Цукерберг выделил миллиард долларов на покупку компании.

Instagram теперь насчитывает более миллиарда активных пользователей и подразделяется на live-видео, сториз и маски; приложение также добавило услугу функцию IGTV для длинных видео.

6. Lyft



Фото: Thought Catalog / Unsplash

Lyft было запущено в 2012 году как приложение для совместного использования. Идея возникла из Zimride, компании, основанной Джоном Циммером и Логаном Грином, которая предлагала совместные поездки для поездок на дальние расстояния и программы совместного использования автомобилей в кампусе.

В 2019-м Lyft — это компания с оборотом в 13 миллиардов долларов, которая занимается электрическими скутерами, велосипедами и технологиями самостоятельного вождения автомобилей. В этом году Lyft вышел на IPO.

7. Pinterest





Приложение Pinterest было основано в марте 2010 года, и сегодня в нем насчитывается более 300 миллионов активных пользователей в месяц. Приложение перешло от базового поиска и «пиннинга» к покупкам, машинному обучению и зрению, а также поиску по фото.

Pinterest вышел на IPO в 2019 году и в настоящее время является компанией стоимостью 10 миллиардов долларов.

8. Square



Фото: Blake Wisz / Unsplash

Соучредитель Twitter Джек Дорси запустил Square в октябре 2010 года после того, как его друг не смог сделать покупку, потому что магазин не принимал карты American Express.

Square был задуман как сервис мобильных платежей, который мог обрабатывать кредитные карты с помощью приложения и ридера, подключенного к смартфонам.

В настоящее время Square предлагает дополнительные гаджеты, такие как терминал, регистратор и считыватель бесконтактных платежей, и является публичной компанией с оборотом в 27,5 млрд долларов.

9. 4G



Фото предоставлено оператором life:)

Сеть 4G существует менее десяти лет. HTC Evo от Sprint стал первым телефоном 4G — он вышел в марте 2010 года, а уже в июне того же года появилась модель Samsung. Причем Verizon не запускал 4G до декабря 2010 года, а 4G не появился на iPhone до iPhone 5 в 2012 году.

В 2019 году операторы расширяют свои сети 5G, а производители устройств создают смартфоны, совместимые с 5G.

10. Slack



Фото: Pankaj Patel / Unsplash

Основатель Стюарт Баттерфилд начал работать над приложением для рабочего чата Slack в 2012 году. В основу приложения легла многопользовательская онлайн-игра, которая не совсем удалась. В 2013 году команда Slack уже знала, что у них в руках продукт, который будут использовать другие компании. И совсем недавно Slack внесли свои акции в список акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже.

11. AirPods





Беспроводные наушники Apple AirPods существуют всего три года. Они были представлены вместе с iPhone 7 в сентябре 2016 года. IPhone 7 являлся первым iPhone от Apple без разъема для наушников, и AirPods должны были стать компаньоном для нового телефона.

Теперь Apple продает две версии AirPods — AirPods и AirPods Pro — и наушники стали главным благом для бизнеса Apple: аналитики прогнозируют, что AirPods может стать третьим по величине продуктом компании к 2021 году.

12. Amazon Echo



Фото: Status Quack / Unsplash

Amazon представила свое устройство Echo в 2014 году — это домашняя колонка со встроенным виртуальным помощником Alexa. Первоначально Echo использовался для управления музыкой при помощи голоса. Но в 2019-м колонка может гораздо больше, например, может управлять «умным домом» и делать покупки на Amazon. Также Alexa может предоставить календарь, добавлять элементы в список покупок, отвечать на случайные запросы и многое другое.

С тех пор Amazon представила целую линейку устройств Echo, таких как Show, Studio и Dot.

13. Apple Watch





Apple представила первые часы Apple Watch в сентябре 2015-го, но официально они не поступали в продажу до апреля 2015 года.

Это был первый совершенно новый продукт компании с тех пор, как сооснователь Apple Стив Джобс умер в 2011 году. В итоге он привел к росту индустрии носимых устройств, в которой Apple теперь доминирует — Apple Watch, по некоторым сообщениям, владеет почти 50% доли рынка в 2019 году.

После запуска Apple Watch компания представила еще несколько версий, последней из которых была серия Apple Watch Series 5, выпущенная в сентябре.

14. Microsoft Surface





В июне 2012 года Microsoft представила Microsoft Surface — гибрид планшета и ноутбука, который тогдашний генеральный директор Стив Балмер назвал «целым новым семейством вычислительных устройств».

Теперь Microsoft значительно расширила линейку, предлагая несколько версий устройства, такие как Surface Go, Surface Studio и Surface Book.