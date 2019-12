Белорусский стартап попал в российский акселератор, созданный в партнерстве с «Яндексом»

Источник материала: IT.Tut.by

Белорусский стартап Get Outfit попал в «Московский акселератор», организованный Агентством инноваций Москвы совместно с фондом «Московский инновационный кластер» в партнерстве с «Яндексом». Об этом сообщает пресс-служба стартапа.

Get Outfit иногда называют «Tinder в мире моды». Проект помогает подбирать одежду, обувь и аксессуары на основании образа жизни, предпочтений типа фигур, бюджета и даже музыкальных предпочтений.

Эксперты отобрали всего 20 стартапов из почти 1000 заявок. Стартапы, прошедшие отбор в трек «Цифровые сервисы», ждут 10 недель интенсивной бизнес-практики с топовыми экспертами, знакомства с потенциальными партнерами и инвесторам, поддержка лидеров рынка и возможность пилотирования на московских городских и корпоративных площадках.

Трек продлится с 17 января до 18 марта 2020 года. Победители разделят призовой фонд в размере 10 миллионов рублей. Отдавать часть бизнеса или уступать права на интеллектуальную собственность не придется.

В Get Outfit уточнили, что у стартапа уже сейчас положительная юнит-экономика и они начинают зарабатывать на первом заказе. При этом экспертиза и компетенции Яндекса будут полезны для масштабирования сервиса.

Get Outfit строит модную технологическую платформу и сейчас объединяет более 40 стилистов и 3000 брендов. С Get Outfit работает более 20 ритейлеров, а совсем недавно проект запустил пилотный B2B проект. Ранее Get Outfit занял третье место на ежегодном мероприятии «Стартап года» в Беларуси.