Запомните эти пять пунктов. Эксперт - о том, что неприлично постить в соцсети

Источник материала: IT.Tut.by

Многое из того, что мы делаем в интернете, не вызывает у нас сомнений в «легитимности», но на самом деле может раздражать и обижать окружающих. Специалист по этикету, автор курса по межкультурному общению Татьяна Полякова уверена: наши аккаунты в соцсетях не только обнажают, но и увеличивают наши же недостатки. 42.TUT.BY попросил Татьяну Полякову выделить ошибки, которые мы делаем в интернете.



Фото из личного архива

1. Пишем о личной жизни

— Для меня за ширмой соцсетей должна оставаться личная жизнь: спальня, ванная, примерочная, роддом, прием у гинеколога, диета, спортзал, — перечисляет Татьяна. — Если это не публичные спортивные мероприятия и спортзал не является вашим единственным бизнесом.

Кроме того, важно помнить не только о своей личной жизни, но и о чужой.

— Я бы оставила за кадром невинных людей, оказавшихся на одной вечеринке, мероприятии, спектакле с вами или в одном зале с вами — за это в Европе теперь уже наказывают.

2. Не сдерживаемся в критике

К этому же пункту специалист относит и пробелы в грамматике:

— Самый едкий раздражитель — орфографические ошибки, сленг, панибратство и оголтелая критика. Конструктивные комментарии всегда отправляйте в личные сообщения. Так принято. И так приятно. Неконструктивная критика вас не украшает. Более того, работает против вас.

3. Любуемся собой

— Против вас также работают кадры со знаменитостями и медийными людьми, не имеющими отношения к вам и вашей жизни, если это не личный диалог и вы не представлены или не знакомы лично. Попросив о снимке, дождитесь ответа и покажите получившийся кадр вашему визави. Вежливо утвердить фото, прежде чем предавать счастливый момент вашей жизни соцсетям.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не стоит публиковать селфи или кадр таинственного фотографа с вашей вынесенной вперед ногой. Как и самолюбование на фоне театрального занавеса, шедевра в музее, как и новость о том, что вы летите в бизнес-классе или едете в кабриолете, — дополняет Татьяна. — Случается с тысячами людей. Нет в этом никакой медийной новости. Мир от этого факта не станет ни лучше, ни просто иным.

4. Хвастаемся беременностью

— Принято думать, что новость о беременности — это таинство. Не афиша, — категорична эксперт.

5. Делаем посты о смерти

— Не стоит публиковать их во избежание лайков. А если нужно разместить информацию о месте и дате церемонии, то без R.I.P. в ответ. «Покойся с Богом», «Светлая память» звучат благороднее.



Фото: burst.shopify.com

Какими тогда правилами руководствоваться?

— Главный посыл прост: netiquette (правила поведения, общения в Сети, которых придерживается большинство — прим.TUT.BY) не упрощает. Hи жизнь, ни язык. Произнесенное слово может вылететь или забыться, быть не расслышанным… А все, что написано и оцифровано, остается на века, — подчеркивает специалист.

Татьяна считает: правила нужно знать, чтобы их нарушать. Соответственно, чтобы правила нарушать, их нужно знать. Эксперт перечислила также то, о чем не стоит забывать в интернет-общении:

— Я бы не отказывалась от приветствий и прощаний, от верных грамматики и орфографии, качественного литературного языка, юмора, от вводных и прощальных фраз, от умения сказать нет, поблагодарив за все хорошее, отказав и потом снова дав надежду, что все может вновь обрести шанс.