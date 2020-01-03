ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запомните эти пять пунктов. Эксперт - о том, что неприлично постить в соцсети

04.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Многое из того, что мы делаем в интернете, не вызывает у нас сомнений в «легитимности», но на самом деле может раздражать и обижать окружающих. Специалист по этикету, автор курса по межкультурному общению Татьяна Полякова уверена: наши аккаунты в соцсетях не только обнажают, но и увеличивают наши же недостатки. 42.TUT.BY попросил Татьяну Полякову выделить ошибки, которые мы делаем в интернете.

Запомните эти пять пунктов. Эксперт - о том, что неприлично постить в соцсети
Фото из личного архива

1. Пишем о личной жизни

— Для меня за ширмой соцсетей должна оставаться личная жизнь: спальня, ванная, примерочная, роддом, прием у гинеколога, диета, спортзал, — перечисляет Татьяна. — Если это не публичные спортивные мероприятия и спортзал не является вашим единственным бизнесом.

Кроме того, важно помнить не только о своей личной жизни, но и о чужой.

— Я бы оставила за кадром невинных людей, оказавшихся на одной вечеринке, мероприятии, спектакле с вами или в одном зале с вами — за это в Европе теперь уже наказывают.

2. Не сдерживаемся в критике

К этому же пункту специалист относит и пробелы в грамматике:

— Самый едкий раздражитель — орфографические ошибки, сленг, панибратство и оголтелая критика. Конструктивные комментарии всегда отправляйте в личные сообщения. Так принято. И так приятно. Неконструктивная критика вас не украшает. Более того, работает против вас.

3. Любуемся собой

— Против вас также работают кадры со знаменитостями и медийными людьми, не имеющими отношения к вам и вашей жизни, если это не личный диалог и вы не представлены или не знакомы лично. Попросив о снимке, дождитесь ответа и покажите получившийся кадр вашему визави. Вежливо утвердить фото, прежде чем предавать счастливый момент вашей жизни соцсетям.

Запомните эти пять пунктов. Эксперт - о том, что неприлично постить в соцсети
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не стоит публиковать селфи или кадр таинственного фотографа с вашей вынесенной вперед ногой. Как и самолюбование на фоне театрального занавеса, шедевра в музее, как и новость о том, что вы летите в бизнес-классе или едете в кабриолете, — дополняет Татьяна. — Случается с тысячами людей. Нет в этом никакой медийной новости. Мир от этого факта не станет ни лучше, ни просто иным.

4. Хвастаемся беременностью

— Принято думать, что новость о беременности — это таинство. Не афиша, — категорична эксперт.

5. Делаем посты о смерти

— Не стоит публиковать их во избежание лайков. А если нужно разместить информацию о месте и дате церемонии, то без R.I.P. в ответ. «Покойся с Богом», «Светлая память» звучат благороднее.

Запомните эти пять пунктов. Эксперт - о том, что неприлично постить в соцсети
Фото: burst.shopify.com

Какими тогда правилами руководствоваться?

— Главный посыл прост: netiquette (правила поведения, общения в Сети, которых придерживается большинство — прим.TUT.BY) не упрощает. Hи жизнь, ни язык. Произнесенное слово может вылететь или забыться, быть не расслышанным… А все, что написано и оцифровано, остается на века, — подчеркивает специалист.

Татьяна считает: правила нужно знать, чтобы их нарушать. Соответственно, чтобы правила нарушать, их нужно знать. Эксперт перечислила также то, о чем не стоит забывать в интернет-общении:

— Я бы не отказывалась от приветствий и прощаний, от верных грамматики и орфографии, качественного литературного языка, юмора, от вводных и прощальных фраз, от умения сказать нет, поблагодарив за все хорошее, отказав и потом снова дав надежду, что все может вновь обрести шанс.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многое из того, что мы делаем в интернете, не вызывает у нас сомнений в «легитимности», но на самом деле может раздражать и обижать окружающих. Специалист...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite представлены официально. Цена - от 599 евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика