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Найдена первая планета размером с Землю в зоне обитаемости

07.01.2020 12:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на NASA.

TOI 700 d вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, от него планета получает 86% энергии, которую Солнце дает Земле.

Кроме того, за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, что повышает шансы TOI 700 d быть обитаемой, уточняет NASA.

Кроме TOI 700 d в системе TOI 700 еще две планеты, ближайшая к звезде — каменная планета, она имеет период 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, ее период вращения — 16 дней.

 
 
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Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на NASA.
 
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