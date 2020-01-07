|
Совмин Беларуси урезал бюджетное финансирование НИОКР
07.01.2020 22:38 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Совмин под конец года успел фактически урезать бюджетное финансирование некоторых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2019 году. Напомним, деньги выделяются из республиканского инновационного фонда.
Ряд структур в итоге получил то финансирование, которое предполагалось изначально. Но общий объем сокращен с 80,7 млн до 74 млн рублей.
Ситуация повторяется из года в год: деньги планируются в бюджете, но и не осваиваются в полном объеме. Именно так не поступают в ИТ-странах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совмин под конец года успел фактически урезать бюджетное финансирование некоторых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)