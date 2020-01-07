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Совмин Беларуси урезал бюджетное финансирование НИОКР

07.01.2020 22:38 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Совмин под конец года успел фактически урезать бюджетное финансирование некоторых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2019 году. Напомним, деньги выделяются из республиканского инновационного фонда.

Ряд структур в итоге получил то финансирование, которое предполагалось изначально. Но общий объем сокращен с 80,7 млн до 74 млн рублей.

Например, уменьшены суммы для Национальной академии наук (около 36,4 млн вместо 39,6 млн) и Министерства обороны (9,8 млн вместо 12,7 млн). Они среди основных потребителей этих денег.

Ситуация повторяется из года в год: деньги планируются в бюджете, но и не осваиваются в полном объеме. Именно так не поступают в ИТ-странах.

 
 
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Совмин под конец года успел фактически урезать бюджетное финансирование некоторых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических...
 
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