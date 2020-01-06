Дизайн iPhone 9 полностью рассекречен

Источник материала: IT.Tut.by

В Сети уже несколько месяцев говорят о том, что в марте Apple представит преемника нынешнего iPhone SE. Предполагается, что устройство назовут iPhone 9, и что его базовая версия будет продаваться в США за 399 долларов. Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры с финальным дизайном новинки. Об этом сообщает ресурс GSMArena.





Как и предполагалось ранее, новый смартфон будет походить на iPhone 8. Переднюю сторону девайса займет экран на 4,7 дюйма, там же разместится и клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев. На тыльной стороне аппарата, выполненной из стекла — одинарная основная камера.









Инсайдер утверждает, что габариты iPhone 9 составляют 138,5×67,4×7,8 миллиметров. Заряжаться устройство будет через привычный порт Lightning, процессором выступит топовый Apple A13 Bionic. Оперативной памяти установят 3 ГБ.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone: