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Дизайн iPhone 9 полностью рассекречен

07.01.2020 23:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Сети уже несколько месяцев говорят о том, что в марте Apple представит преемника нынешнего iPhone SE. Предполагается, что устройство назовут iPhone 9, и что его базовая версия будет продаваться в США за 399 долларов. Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры с финальным дизайном новинки. Об этом сообщает ресурс GSMArena.

Дизайн iPhone 9 полностью рассекречен

Как и предполагалось ранее, новый смартфон будет походить на iPhone 8. Переднюю сторону девайса займет экран на 4,7 дюйма, там же разместится и клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев. На тыльной стороне аппарата, выполненной из стекла — одинарная основная камера.

Дизайн iPhone 9 полностью рассекречен

Дизайн iPhone 9 полностью рассекречен

Инсайдер утверждает, что габариты iPhone 9 составляют 138,5×67,4×7,8 миллиметров. Заряжаться устройство будет через привычный порт Lightning, процессором выступит топовый Apple A13 Bionic. Оперативной памяти установят 3 ГБ.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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В Сети уже несколько месяцев говорят о том, что в марте Apple представит преемника нынешнего iPhone SE. Предполагается, что устройство назовут iPhone 9, и что его базовая...
 
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