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Дизайн iPhone 9 полностью рассекречен
07.01.2020 23:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Сети уже несколько месяцев говорят о том, что в марте Apple представит преемника нынешнего iPhone SE. Предполагается, что устройство назовут iPhone 9, и что его базовая версия будет продаваться в США за 399 долларов. Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры с финальным дизайном новинки. Об этом
Как и предполагалось ранее, новый смартфон будет походить на iPhone 8. Переднюю сторону девайса займет экран на 4,7 дюйма, там же разместится и клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев. На тыльной стороне аппарата, выполненной из стекла — одинарная основная камера.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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В Сети уже несколько месяцев говорят о том, что в марте Apple представит преемника нынешнего iPhone SE. Предполагается, что устройство назовут iPhone 9, и что его базовая...
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