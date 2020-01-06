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Представлен смартфон с исчезающими камерами

07.01.2020 23:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На выставке CES 2020 компания OnePlus показала концепт смартфона, чьи основные камеры могут исчезнуть. Об этом рассказывает The Verge.

Представлен смартфон с исчезающими камерами
Фото: The Verge

Устройство называется Concept One. Инсайдеры предполагали, что его главная особенность будет заключаться в фронтальной камере, скрытой под экраном. Но производитель решил поступить иначе, анонсировав технологию, скрывающую основные камеры.

Проще говоря: модули основной камеры на задней стороне устройства могут становится практически невидимыми и «показываться» лишь при необходимости. Эффект достигается за счет того, что электрохромное стекло над камерой способно становиться прозрачным или затемненным. Такая технология используется в спортивных автомобилях и самолетостроении, уточняют в iXBT.

Представлен смартфон с исчезающими камерами
Фото: The Verge

Процесс затемнения занимает около 0,7 секунды. Впрочем, под определенными углами камеру все равно получится заметить даже в скрытом режиме. О характеристиках устройства представители компании не говорили — по их словам, продавать концепт они не собираются.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны:

 
 
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На выставке CES 2020 компания OnePlus показала концепт смартфона, чьи основные камеры могут исчезнуть. Об этом рассказывает The Verge.
 
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