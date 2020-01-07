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Скорее всего, так будет выглядеть Huawei P40 Pro
08.01.2020 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В марте Huawei представит новые топовые смартфоны — P40 и P40 Pro. Общий дизайн аппаратов недавно
Судя по изображениям, смартфон получит экран во всю переднюю панелью, в левой верхней части которого расположится «дырка» под сдвоенную фронтальную камеру. На правой грани аппарата — механические клавиши переключения громкости и питания. Снизу — порт USB-C для зарядки, там же решетка для мультимедийного динамика.
На задней стороне предполагаемого P40 Pro будет находится массивный прямоугольный блок для основной камеры. Вероятно, фотомодулей окажется пять. Один из них позволит делать снимки с 10-кратным оптическим увеличением.
Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Huawei:
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В марте Huawei представит новые топовые смартфоны — P40 и P40 Pro. Общий дизайн аппаратов недавно раскрыл инсайдер @OnLeaks, более детально на старший P40 Pro позволили...
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