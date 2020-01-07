Скорее всего, так будет выглядеть Huawei P40 Pro

Источник материала: IT.Tut.by

В марте Huawei представит новые топовые смартфоны — P40 и P40 Pro. Общий дизайн аппаратов недавно раскрыл инсайдер @OnLeaks, более детально на старший P40 Pro позволили взглянуть рендеры от одного из производителей чехлов. Об этом со ссылкой на пост в китайской соцсети weibo пишет GSMArena.





Судя по изображениям, смартфон получит экран во всю переднюю панелью, в левой верхней части которого расположится «дырка» под сдвоенную фронтальную камеру. На правой грани аппарата — механические клавиши переключения громкости и питания. Снизу — порт USB-C для зарядки, там же решетка для мультимедийного динамика.

На задней стороне предполагаемого P40 Pro будет находится массивный прямоугольный блок для основной камеры. Вероятно, фотомодулей окажется пять. Один из них позволит делать снимки с 10-кратным оптическим увеличением.











О технических характеристиках устройства много пока не говорят, но предположим, что гаджет будет базироваться на процессоре Kirin 990 5G. Оперативной памяти наверняка установят не менее 8 ГБ. Операционной системой выступит Android 10 с фирменной оболочкой Huawei. Впрочем, ожидать Google-сервисов в аппарате вряд ли стоит.

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