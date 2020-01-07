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В спине семилетней девочки из Казахстана обнаружили ее близнеца
08.01.2020 11:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Семилетняя девочка из Казахстана перенесла операцию по удалению зародыша родного брата или сестры из своего позвоночника. Об этом
Отмечается, что школьница (ее имя не называется) была рождена при помощи кесарева сечения как близнец. Но оказалось, что на деле детей должно было быть не двое, а трое, просто третий плод остался внутри спины девочки.
По словам родителей, она с рождения имела проблемы с позвоночником. Врачи поставили диагноз «опухоль поясничной области». Но на деле это была так называемая тератома — опухоль, растущая из клеток эмбриона.
Как прокомментировал заместитель главврача детской городской клинической больницы № 2 г. Алматы Алибек Жарасов, в опухоли можно было различить части тела зародыша. Все эти годы он рос в теле девочки и уже достиг размера кулака, что вызывало опухоль в нижней части спины и верхней части ягодицы.
К счастью, операция закончилась успешно.
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Семилетняя девочка из Казахстана перенесла операцию по удалению зародыша родного брата или сестры из своего позвоночника. Об этом пишет Mirror со ссылкой на almaty.tv.
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