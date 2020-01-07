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В спине семилетней девочки из Казахстана обнаружили ее близнеца

08.01.2020 11:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Семилетняя девочка из Казахстана перенесла операцию по удалению зародыша родного брата или сестры из своего позвоночника. Об этом пишет Mirror со ссылкой на almaty.tv.

В спине семилетней девочки из Казахстана обнаружили ее близнеца
Фото: Online Marketing / Unsplash

Отмечается, что школьница (ее имя не называется) была рождена при помощи кесарева сечения как близнец. Но оказалось, что на деле детей должно было быть не двое, а трое, просто третий плод остался внутри спины девочки.

По словам родителей, она с рождения имела проблемы с позвоночником. Врачи поставили диагноз «опухоль поясничной области». Но на деле это была так называемая тератома — опухоль, растущая из клеток эмбриона.

Как прокомментировал заместитель главврача детской городской клинической больницы № 2 г. Алматы Алибек Жарасов, в опухоли можно было различить части тела зародыша. Все эти годы он рос в теле девочки и уже достиг размера кулака, что вызывало опухоль в нижней части спины и верхней части ягодицы.

К счастью, операция закончилась успешно.

 
 
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Семилетняя девочка из Казахстана перенесла операцию по удалению зародыша родного брата или сестры из своего позвоночника. Об этом пишет Mirror со ссылкой на almaty.tv.
 
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