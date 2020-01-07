Топ-10 достижений белорусских ученых в 2019 году

Бюро Президиума НАН Беларуси на основании результатов конкурса по итогам 2019 года приняло решение признать топ-10 результатов деятельности ученых Академии наук в области фундаментальных и прикладных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе НАН.
Согласно решению Бюро, победителями признаны:
Дмитрий Хорошко, старший научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-математических наук, за установление меры квантованности оптических полей, количественно определяющей вклад квантовых флуктуаций в энтропию поля; полученные результаты важны для квантовых вычислений, криптографии и метрологии.
Евгений Луценко, заместитель заведующего Центром государственного научного учреждения «Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-математических наук, доцент; Николай Ржеуцкий, старший научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-математических наук; Алексей Войнилович, научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси», за разработку технологии высокотемпературной молекулярно-пучковой эпитаксии слоев нитрида алюминия и нитрида алюминия-галлия в гетероструктурах на подложках сапфира и карбида кремния для создания транзисторной основы отечественной СВЧ и силовой электроники.
Владимир Агабеков, исполняющий обязанности директора государственного научного учреждения «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси», академик, доктор химических наук, профессор; Станислав Третьяк, заведующий 2-ой кафедрой хирургических болезней учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», член-корреспондент, доктор медицинских наук, профессор; Виктория Куликовская, заведующая лабораторией государственного научного учреждения «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси», кандидат химических наук, доцент; Ксения Гилевская, старший научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси», кандидат химических наук, доцент; Александр Красковский, научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси», за создание биосовместимых пористых материалов на пектинах с заданными физико-химическими свойствами и регулируемой скоростью биодеградации для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток.
Елена Калиниченко, заместитель директора государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси» по научной и инновационной работе — начальник научно-производственного центра «ХимФармСинтез» государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент, доктор химических наук; Александр Фарина, заместитель начальника научно-производственного центра «ХимФармСинтез» государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», за установление ингибирующей активности производных 4-(аминометил)бензамида по отношению ряда онкозначимых протеинкиназ и их способности к подавлению роста опухолевых клеток для создания нового поколения оригинальных лекарственных средств.
Ирина Данилович, ведущий научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси», кандидат географических наук, доцент, за установление текущих и долгосрочных трансформаций гидротермического режима в западной части Восточно-Европейской равнины в связи с глобальными изменениями климата.
Екатерина Слобожанина, заведующая лабораторией государственного научного учреждения «Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент, доктор биологических наук, профессор; Александр Тамашевский, ведущий научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук; Юлия Гармаза, ведущий научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук, за разработку высокочувствительного метода распознавания патологических клеток человека с использованием биосенсоров на основе фотонных наноструктур оксида цинка для диагностики онкогематологических заболеваний.
Валерий Домбровский, старший научный сотрудник государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», кандидат биологических наук; Марина Дмитренок, ведущий научный сотрудник государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», кандидат биологических наук, за исследование генетической истории большого подорлика: критическое падение численности вида в послеледниковый период на территории Европы является следствием воздействия неблагоприятных факторов среды и не связано с сокращением генофонда.
Наталья Чуешова, научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси»; Игорь Чешик, директор государственного научного учреждения «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси», кандидат медицинских наук, доцент; Франтишек Висмонт, заведующий кафедрой патологической физиологии учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», старший научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, за проведение уникального эксперимента и выявление устойчивой зависимости репродуктивной способности крыс-самцов и их многочисленных последующих поколений от электромагнитного излучения мобильных устройств.
Вячеслав Данилович, директор государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент; Александр Коваленя, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, главный научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент, доктор исторических наук, профессор; Валентин Голубев, заведующий центром государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор; Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент; Ольга Левко, заведующая центром археологии и древней истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор; Николай Смехович, заведующий центром государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент, за разработку оригинальной концепции истории белорусской государственности, которая базируется на преемственности первых и последующих древних поселений, а также исторических этнических и полиэтнических образований на территории современной Беларуси с новейшими периодами и структурными образованиями белорусской государственности.
Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат технических наук, доцент; Зенон Ловкис, генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», член-корреспондент, доктор технических наук, профессор; Ирина Почицкая, начальник республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат сельскохозяйственных наук, за установление маркеров присутствия в пищевых продуктах пальмового масла и его фракций, позволяющих обеспечить безопасность и качество продуктов питания.