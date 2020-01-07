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Молодые американцы массово получают фейковые сообщения о призыве в Иран

08.01.2020 13:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Армия США выпустила предупреждение о «мошеннических» SMS-сообщениях, в которых утверждается, что их получатель был выбран для срочного призыва на военную службу. Это передает Business Insider.

Молодые американцы массово получают фейковые сообщения о призыве в Иран
Фото: Specna Arms / Unsplash

Официальный представитель командования US Army Recruiting Command (USAREC), организации, ответственной за призыв потенциальных солдат, сообщил изданию, что текстовые сообщения были разосланы по всей стране. Но это фальшивка, и организация не имеет к этому никакого отношения.

В рассылке, отправленной на большое количество американских номеров, говорится, что призывная комиссия пыталась несколько раз связаться с абонентом по электронной почте, но он так и не ответил. Получателя просят явиться в ближайший призывной пункт для немедленной отправки в Иран, иначе он будет «оштрафован и отправлен в тюрьму на срок не менее 6 лет».

Молодые американцы массово получают фейковые сообщения о призыве в Иран
Изображение: Insider/US Army Recruiting Command

Напомним, что обязательный призыв в армию США был отменен в 1973 году, когда министр обороны Мелвин Лэйрд сообщил о полном переходе вооруженных сил на контрактную основу. Тем не менее каждый гражданин США мужского пола в течение месяца после исполнения 18 лет обязан зарегистрироваться в системе Selective Service System (служба воинского учета).

В случае мобилизации или необходимости призвать в армию дополнительных солдат именно на сайте Selective Service System граждане смогут узнать о том, попали они под призыв или нет.

 
 
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Армия США выпустила предупреждение о «мошеннических» SMS-сообщениях, в которых утверждается, что их получатель был выбран для срочного призыва на военную службу....
 
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