|
Молодые американцы массово получают фейковые сообщения о призыве в Иран
08.01.2020 13:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Армия США выпустила предупреждение о «мошеннических» SMS-сообщениях, в которых утверждается, что их получатель был выбран для срочного призыва на военную службу. Это
Официальный представитель командования US Army Recruiting Command (USAREC), организации, ответственной за призыв потенциальных солдат, сообщил изданию, что текстовые сообщения были разосланы по всей стране. Но это фальшивка, и организация не имеет к этому никакого отношения.
В рассылке, отправленной на большое количество американских номеров, говорится, что призывная комиссия пыталась несколько раз связаться с абонентом по электронной почте, но он так и не ответил. Получателя просят явиться в ближайший призывной пункт для немедленной отправки в Иран, иначе он будет «оштрафован и отправлен в тюрьму на срок не менее 6 лет».
Напомним, что обязательный призыв в армию США был отменен в 1973 году, когда министр обороны Мелвин Лэйрд сообщил о полном переходе вооруженных сил на контрактную основу. Тем не менее каждый гражданин США мужского пола в течение месяца после исполнения 18 лет обязан зарегистрироваться в системе Selective Service System (служба воинского учета).
В случае мобилизации или необходимости призвать в армию дополнительных солдат именно на сайте Selective Service System граждане смогут узнать о том, попали они под призыв или нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армия США выпустила предупреждение о «мошеннических» SMS-сообщениях, в которых утверждается, что их получатель был выбран для срочного призыва на военную службу....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)