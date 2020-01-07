Осторожно, бред: фото горящей Австралии из космоса

Источник материала: IT.Tut.by

Возможно, вы видели у себя в ленте это фото, которое подписывается как «NАSA показала Австралию из космоса — горит весь континент». На самом деле такой снимок просто невозможно сделать. Рассказываем про этот фейк.



Фото: anthony_hearsey/ Instagram

Самое главное — на самом деле это не фото, а 3D-визуализация Энтони Херси — фотографа из Брисбена. Он написал у себя в Instagram, что не намеревался вводить людей в заблуждение — просто взял спутниковые данные NASA о пожарах за период с 5 декабря 2019 года по 5 января 2020-го и сделал визуализацию в удобной для зрителей форме.

«Масштаб немного преувеличен из-за свечения рендера, но в целом соответствует информации с сайта NASA», — отмечает он.

А вот как на самом деле выглядит наша планета из космоса.



Фото: wikimedia.org

Этот снимок был сделан единственным ученым побывавшим на Луне — Харрисоном Шмиттом, 7 декабря 1972 года при отправлении «Аполлона-17» с земной орбиты. Он даже получил собственное имя: «Синий марбл» .

Как видите, у реального фото две особенности — облака и гладкий рельеф. Этого как раз и нет на «фейковом» снимке Австралии.

Вот как на самом деле пожары выглядят с метеоспутника.

Так что не верьте красивой картинке. Например, вот здесь два разных снимка совместили в один при помощи Photoshop: пугающий дым на заднем плане взят со снимка извержения вулкана на Гавайях. Это было сделано намеренно, как акт искусства, способного привлечь внимание к проблеме