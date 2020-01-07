|
Осторожно, бред: фото горящей Австралии из космоса
08.01.2020 15:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Возможно, вы видели у себя в ленте это фото, которое подписывается как «NАSA показала Австралию из космоса — горит весь континент». На самом деле такой снимок просто невозможно сделать. Рассказываем про этот фейк.
Самое главное — на самом деле это не фото, а 3D-визуализация Энтони Херси — фотографа из Брисбена. Он
«Масштаб немного преувеличен из-за свечения рендера, но в целом соответствует информации с сайта NASA», — отмечает он.
А вот как на самом деле выглядит наша планета из космоса.
Этот снимок был сделан единственным ученым побывавшим на Луне — Харрисоном Шмиттом, 7 декабря 1972 года при отправлении «Аполлона-17» с земной орбиты. Он даже получил собственное имя:
Как видите, у реального фото две особенности — облака и гладкий рельеф. Этого как раз и нет на «фейковом» снимке Австралии.
Вот как на самом деле пожары выглядят с метеоспутника.
Так что не верьте красивой картинке. Например, вот здесь два разных снимка совместили в один при помощи Photoshop: пугающий дым на заднем плане взят со снимка извержения вулкана на Гавайях. Это было сделано намеренно, как акт искусства, способного привлечь внимание к проблеме
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, вы видели у себя в ленте это фото, которое подписывается как «NАSA показала Австралию из космоса — горит весь континент». На самом деле такой снимок...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)