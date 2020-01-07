ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осторожно, бред: фото горящей Австралии из космоса

08.01.2020 15:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Возможно, вы видели у себя в ленте это фото, которое подписывается как «NАSA показала Австралию из космоса — горит весь континент». На самом деле такой снимок просто невозможно сделать. Рассказываем про этот фейк.

Осторожно, бред: фото горящей Австралии из космоса
Фото: anthony_hearsey/ Instagram

Самое главное — на самом деле это не фото, а 3D-визуализация Энтони Херси — фотографа из Брисбена. Он написал у себя в Instagram, что не намеревался вводить людей в заблуждение — просто взял спутниковые данные NASA о пожарах за период с 5 декабря 2019 года по 5 января 2020-го и сделал визуализацию в удобной для зрителей форме.

«Масштаб немного преувеличен из-за свечения рендера, но в целом соответствует информации с сайта NASA», — отмечает он.

А вот как на самом деле выглядит наша планета из космоса.

Осторожно, бред: фото горящей Австралии из космоса
Фото: wikimedia.org

Этот снимок был сделан единственным ученым побывавшим на Луне — Харрисоном Шмиттом, 7 декабря 1972 года при отправлении «Аполлона-17» с земной орбиты. Он даже получил собственное имя: «Синий марбл».

Как видите, у реального фото две особенности — облака и гладкий рельеф. Этого как раз и нет на «фейковом» снимке Австралии.

Вот как на самом деле пожары выглядят с метеоспутника.

Так что не верьте красивой картинке. Например, вот здесь два разных снимка совместили в один при помощи Photoshop: пугающий дым на заднем плане взят со снимка извержения вулкана на Гавайях. Это было сделано намеренно, как акт искусства, способного привлечь внимание к проблеме

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, вы видели у себя в ленте это фото, которое подписывается как «NАSA показала Австралию из космоса — горит весь континент». На самом деле такой снимок...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Молодые американцы массово получают фейковые сообщения о призыве в Иран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика