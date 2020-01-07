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Раскрыта тайна загадочного сейсмического гула, который слышали во всем мире
08.01.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Рождение подводного вулкана вызвало землетрясения и странный сейсмический гул, который слышали в разных уголках мира. Об этом
В 2018 году сейсмологические станции мира
Сейчас же стало понятно, что скорее всего источником выступил заполненный магмой резервуар глубоко под Индийским океаном. Спустя несколько месяцев после возникновения шума у побережья Майотты родился новый подводный вулкан, расположенный между Мадагаскаром и Мозамбиком.
В новом исследовании рассказывается, как на протяжении года магма путешествовала из резервуара, расположенного примерно в 35 километрах под дном океана, через земную кору, пока не достигла морского дна и не создала новый вулкан. Причем на прохождение от верхней мантии к морскому дну потребовалось всего несколько недель.
Длина новорожденного вулкана составляет примерно 5 километров, а высота — почти 0,8 км. Хотя вулкан уже сформирован, землетрясения могут все еще сотрясать этот район.
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Рождение подводного вулкана вызвало землетрясения и странный сейсмический гул, который слышали в разных уголках мира. Об этом сообщает LiveScience со ссылкой на Nature...
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