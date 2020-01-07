ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Раскрыта тайна загадочного сейсмического гула, который слышали во всем мире

08.01.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Рождение подводного вулкана вызвало землетрясения и странный сейсмический гул, который слышали в разных уголках мира. Об этом сообщает LiveScience со ссылкой на Nature Geoscience.

Раскрыта тайна загадочного сейсмического гула, который слышали во всем мире
Фото: James Tuttle Keane / Nature Geoscience

В 2018 году сейсмологические станции мира зафиксировали аномальный продолжительный гул. Тогда ученые предположили, что это может быть связано с серией небольших землетрясений примерно в 50 километрах от восточного побережья острова Майотты в Индийском океане, произошедшие за полгода до этого. Правда, тогда была не ясна причина этих явлений.

Сейчас же стало понятно, что скорее всего источником выступил заполненный магмой резервуар глубоко под Индийским океаном. Спустя несколько месяцев после возникновения шума у побережья Майотты родился новый подводный вулкан, расположенный между Мадагаскаром и Мозамбиком.

В новом исследовании рассказывается, как на протяжении года магма путешествовала из резервуара, расположенного примерно в 35 километрах под дном океана, через земную кору, пока не достигла морского дна и не создала новый вулкан. Причем на прохождение от верхней мантии к морскому дну потребовалось всего несколько недель.

Длина новорожденного вулкана составляет примерно 5 километров, а высота — почти 0,8 км. Хотя вулкан уже сформирован, землетрясения могут все еще сотрясать этот район.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рождение подводного вулкана вызвало землетрясения и странный сейсмический гул, который слышали в разных уголках мира. Об этом сообщает LiveScience со ссылкой на Nature...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Осторожно, бред: фото горящей Австралии из космоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика