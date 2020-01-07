Раскрыта тайна загадочного сейсмического гула, который слышали во всем мире

Источник материала: IT.Tut.by

Рождение подводного вулкана вызвало землетрясения и странный сейсмический гул, который слышали в разных уголках мира. Об этом сообщает LiveScience со ссылкой на Nature Geoscience .



Фото: James Tuttle Keane / Nature Geoscience

В 2018 году сейсмологические станции мира зафиксировали аномальный продолжительный гул. Тогда ученые предположили, что это может быть связано с серией небольших землетрясений примерно в 50 километрах от восточного побережья острова Майотты в Индийском океане, произошедшие за полгода до этого. Правда, тогда была не ясна причина этих явлений.

Сейчас же стало понятно, что скорее всего источником выступил заполненный магмой резервуар глубоко под Индийским океаном. Спустя несколько месяцев после возникновения шума у побережья Майотты родился новый подводный вулкан, расположенный между Мадагаскаром и Мозамбиком.

В новом исследовании рассказывается, как на протяжении года магма путешествовала из резервуара, расположенного примерно в 35 километрах под дном океана, через земную кору, пока не достигла морского дна и не создала новый вулкан. Причем на прохождение от верхней мантии к морскому дну потребовалось всего несколько недель.

Длина новорожденного вулкана составляет примерно 5 километров, а высота — почти 0,8 км. Хотя вулкан уже сформирован, землетрясения могут все еще сотрясать этот район.