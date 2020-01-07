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Из спины англичанина вырос 14-сантиметровый рог

08.01.2020 16:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На спине жителя Великобритании вырос «рог» длиной в 5,5 дюйма или 14 сантиметров. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на BMJ Case Reports.

Из спины англичанина вырос 14-сантиметровый рог
Фото: pixabay.com

Так называемый «рог» начинался как грубое, чешуйчатое поражение, которое появилось на спине 50-летнего мужчины несколько лет назад.

В течении последующих трех лет пятно постепенно увеличивалось, пока в конце концов не образовало толстую изогнутую роговидную структуру, которая доходила почти до талии мужчины. На момент удаления длина рога составляла 5,5 дюйма (140 мм) в длину, более 2 дюймов (60 мм) в ширину и чуть более 2 дюймов (55 мм) в толщину.

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Из спины англичанина вырос 14-сантиметровый рог
Фото: BMJ Case Reports

Кожные рога — это новообразование на верхнем слое эпителия, которое чаще встречается у пациентов в возрасте от 60 до 70 лет. Чаще всего они образуются на теле в местах, подверженных воздействию солнца, таких как голова и уши, тыльная сторона рук и предплечья.

Как правило, кожные рога маленькие, но некоторые могут достигать удивительных размеров. Так, в музее медицинской истории Мюттера в Филадельфии представлены образования длиной в 20 и 25 сантиметров.

Отмечается, что в 16% случаев образование может быть злокачественным. В случае с этим пациентом, после того как хирурги удалили рог, они закрыли рану кожным трансплантатом от бедра мужчины. Они изучили образец и идентифицировали плоскоклеточный рак — тип рака кожи, вызванный безудержным ростом клеток, которые составляют эпидермис.

Отмечается, что у пациента не было семейного анамнеза рака кожи, и он не пребывал долгое время на солнце, однако у него светлая кожа и он является курильщиком.

 
 
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На спине жителя Великобритании вырос «рог» длиной в 5,5 дюйма или 14 сантиметров. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на BMJ Case Reports.
 
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