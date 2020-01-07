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Samsung уличили в отправке пользовательских данных в Китай
08.01.2020 21:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На форуме Reddit заявили, что смартфоны компании Samsung могут отправлять данные пользователей на сервера в Китай. Об этом
Утверждается, что это происходит из-за встроенной в последние смартфоны и планшеты Samsung функции Device Care, один из модулей которой работает на базе ПО от китайской компании Qihoo 360.
3DNews
На Reddit говорится, что это ПО регулярно обращается к серверам на территории Китая. Впрочем, в The Verge добавляют, что Qihoo получает «только те данные, которые необходимы для оптимизации работы устройства: модель телефона, версия операционной системы, объем хранилища». Кроме того, Qihoo «никогда не получает данные, которые позволили бы ей идентифицировать конкретный файл на устройстве пользователя».
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На форуме Reddit заявили, что смартфоны компании Samsung могут отправлять данные пользователей на сервера в Китай. Об этом сообщает ресурс The Verge.
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