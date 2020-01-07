ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung уличили в отправке пользовательских данных в Китай

08.01.2020 21:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

На форуме Reddit заявили, что смартфоны компании Samsung могут отправлять данные пользователей на сервера в Китай. Об этом сообщает ресурс The Verge.

Samsung уличили в отправке пользовательских данных в Китай

Утверждается, что это происходит из-за встроенной в последние смартфоны и планшеты Samsung функции Device Care, один из модулей которой работает на базе ПО от китайской компании Qihoo 360.

3DNews уточняет, что эта компания «неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с незаконным сбором информации. Более того, один из руководителей Qihoo 360 в одном из прошлых интервью заявил о том, что его компания готова предоставлять собираемые данные китайскому правительству, если поступит такой запрос».

На Reddit говорится, что это ПО регулярно обращается к серверам на территории Китая. Впрочем, в The Verge добавляют, что Qihoo получает «только те данные, которые необходимы для оптимизации работы устройства: модель телефона, версия операционной системы, объем хранилища». Кроме того, Qihoo «никогда не получает данные, которые позволили бы ей идентифицировать конкретный файл на устройстве пользователя».

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На форуме Reddit заявили, что смартфоны компании Samsung могут отправлять данные пользователей на сервера в Китай. Об этом сообщает ресурс The Verge.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Из спины англичанина вырос 14-сантиметровый рог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика