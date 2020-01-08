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Роботы и оружие массового поражения: три предсказания писателя-фантаста Карела Чапека
09.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 9 января, исполняется 130 лет со дня рождения Карела Чапека — писателя, переводчика, фантаста, классика чешской литературы XX века и создателя слова «робот». За 48 лет жизни он написал множество замечательных произведений, которые отличаются легкостью слога и оригинальностью идей. Некоторые из них были посвящены окружающей писателя реальности, например антиутопия «Война с саламандрами» или «Белая болезнь», которые являются сатирой на существовавший тогда фашизм. Но другие произведения предсказали технологии будущего. 42.TUT.BY вспоминает три таких случая (и заодно советует почитать произведения этого отличного писателя).
Роботы и их повсеместное распространение
Хотя считается, что идея слова robot принадлежала именно писателю, на деле его предложил брат автора — художник Йозеф, когда Карел думал, как назвать искусственных людей-рабочих в своей пьесе R.U.R. До того Чапек отверг вариант «лабор» (от латинского слова labor — работа). А вот словацкое слово robota, что означает «тяжелая работа», «барщина» или «каторга», пришлось ему по душе.
На деле «робот» Чапека ближе к андроидам из «Бегущего по лезвию», чем к современным роботам. Это были искусственно созданные люди, которых выращивали на фабрике из особой протоплазмы. При этом у роботов нет эмоций, они «рождаются» уже взрослыми, а их срок жизни ограничен 20 годами. Роботы дешевы, покорны, нетребовательны, и потому их можно использовать во всех сферах жизни. Постепенно в мире пьесы появились даже роботы-ученые и роботы-музыканты.
Но затем роботы словно эволюционируют и начинают требовать себе прав и бунтовать. Параллельно человечество останавливается в развитии и перестает рожать детей. В конце роботы начинают восстание и планомерно убивают всех людей.
Правда, после гибели человечества роботы также обречены на вымирание, так как секретный рецепт их создания был уничтожен. Шанс есть лишь у уникальной пары влюбленных роботов, своеобразных Адама и Евы.
В принципе, пьеса затрагивает множество актуальных тем. Карел Чапек показал, что конец мира может наступить не от злобных пришельцев, а от механизмов, которые каждый день находятся рядом с нами, от алчности дельцов, производящих механизмы, и даже от сочувствия: ведь именно возлюбленная директора фабрики Елена убедила ученого «дать роботам душу», что и привело к концу человеческой цивилизации.
Отметим, что фантаст Айзек Азимов невысоко оценил эту пьесу, отчасти из-за идеи «плохих машин», так как был уверен: для предотвращения восстания роботов нужно всего лишь запрограммировать их на выполнение
К счастью, роботы пока не подняли против нас восстание — но технологии с ИИ действительно проникли во многие сферы нашей жизни. Сегодня они используются как в стриминговых сервисах и «умных» помощниках, так и в автомобилях и медицинских инструментах.
Ядерное оружие
Хотя Карел Чапек был журналистом, а не ученым, его очень увлекала наука, а особенно — атомная физика.
Поэтому неудивительно, что два его романа — «Фабрика абсолюта» и «Кракатит» (1922 и 1924 годы соответственно) — затрагивают тему ядерной энергии. К «Фабрике абсолюта» мы вернемся чуть позже, а вот «Кракатит» вполне можно назвать романом, предсказывающим появление ядерной бомбы. По сути, это один из первых романов об оружии массового поражения.
По сюжету инженер-химик Прокоп, прошедший Первую мировую и сейчас живущий как затворник, изобретает вещество с высокой взрывной способностью. По сути, он мог сделать бомбу практически из всего, что было под рукой. В один момент он создал «Кракатит» — ядерное оружие в виде порошка. Однажды оно взрывается без всякой причины и ранит Прокопа. После продолжительного бреда инженер понимает, что создал смертельную технологию, и пытается помешать ее распространению. Но, к сожалению, ему это не удается, что и приводит к катастрофе.
К слову, в этом романе очень хорошо показана мораль ученого начала XX века, которого не особо волновала этика, а лишь возможность открыть нечто новое, пускай и смертоносное.
Религия и технологии (и расщепления ядер атома)
Первый роман Карела Чапека «Фабрика абсолюта» довольно остроумно обыгрывал идею возникновения новых религий на основе технологий.
По сюжету в Чехии создали чрезвычайно эффективный двигатель, «карбюратор», который работает на энергии расщепления ядер атомов, а заодно и выделяет некий «Абсолют», «энергию бога», которая заставляет людей верить в их личных божеств. У кого-то открывался дар предвидения, а кто-то поклонялся землекопалке или карусели в Луна-парке.
Но даже несмотря на такой довольно вредный побочный эффект, «карбюратор» все равно запустили в массовое производство, что привело к возникновению множества различных культов и, соответственно, к войнам.
В «золотой век фантастики» тема технологий и религии вышла из моды. Но сейчас, когда существует мобильное приложение и «умные» четки от Ватикана, а Энтони Левандовски, бывший исполнительный директор Google и Uber, решил создать собственную религию, сосредоточенную на поклонении сверхразвитому искусственному интеллекту, эта тема кажется вполне актуальной.
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Сегодня, 9 января, исполняется 130 лет со дня рождения Карела Чапека — писателя, переводчика, фантаста, классика чешской литературы XX века и создателя слова...
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