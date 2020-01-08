Роботы и оружие массового поражения: три предсказания писателя-фантаста Карела Чапека

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 9 января, исполняется 130 лет со дня рождения Карела Чапека — писателя, переводчика, фантаста, классика чешской литературы XX века и создателя слова «робот». За 48 лет жизни он написал множество замечательных произведений, которые отличаются легкостью слога и оригинальностью идей. Некоторые из них были посвящены окружающей писателя реальности, например антиутопия «Война с саламандрами» или «Белая болезнь», которые являются сатирой на существовавший тогда фашизм. Но другие произведения предсказали технологии будущего. 42.TUT.BY вспоминает три таких случая (и заодно советует почитать произведения этого отличного писателя).



Карел Чапек. Фото: ČTK

Роботы и их повсеместное распространение

Хотя считается, что идея слова robot принадлежала именно писателю, на деле его предложил брат автора — художник Йозеф, когда Карел думал, как назвать искусственных людей-рабочих в своей пьесе R.U.R. До того Чапек отверг вариант «лабор» (от латинского слова labor — работа). А вот словацкое слово robota, что означает «тяжелая работа», «барщина» или «каторга», пришлось ему по душе.

На деле «робот» Чапека ближе к андроидам из «Бегущего по лезвию», чем к современным роботам. Это были искусственно созданные люди, которых выращивали на фабрике из особой протоплазмы. При этом у роботов нет эмоций, они «рождаются» уже взрослыми, а их срок жизни ограничен 20 годами. Роботы дешевы, покорны, нетребовательны, и потому их можно использовать во всех сферах жизни. Постепенно в мире пьесы появились даже роботы-ученые и роботы-музыканты.

Но затем роботы словно эволюционируют и начинают требовать себе прав и бунтовать. Параллельно человечество останавливается в развитии и перестает рожать детей. В конце роботы начинают восстание и планомерно убивают всех людей.



Сцена из спектакля с восстанием. Фото: wikimedia.org

Правда, после гибели человечества роботы также обречены на вымирание, так как секретный рецепт их создания был уничтожен. Шанс есть лишь у уникальной пары влюбленных роботов, своеобразных Адама и Евы.

В принципе, пьеса затрагивает множество актуальных тем. Карел Чапек показал, что конец мира может наступить не от злобных пришельцев, а от механизмов, которые каждый день находятся рядом с нами, от алчности дельцов, производящих механизмы, и даже от сочувствия: ведь именно возлюбленная директора фабрики Елена убедила ученого «дать роботам душу», что и привело к концу человеческой цивилизации.

Отметим, что фантаст Айзек Азимов невысоко оценил эту пьесу, отчасти из-за идеи «плохих машин», так как был уверен: для предотвращения восстания роботов нужно всего лишь запрограммировать их на выполнение «трех законов роботехники» .

К счастью, роботы пока не подняли против нас восстание — но технологии с ИИ действительно проникли во многие сферы нашей жизни. Сегодня они используются как в стриминговых сервисах и «умных» помощниках, так и в автомобилях и медицинских инструментах.

Ядерное оружие



Кадр из фильма «Кракатит» 1948 года

Хотя Карел Чапек был журналистом, а не ученым, его очень увлекала наука, а особенно — атомная физика.

Поэтому неудивительно, что два его романа — «Фабрика абсолюта» и «Кракатит» (1922 и 1924 годы соответственно) — затрагивают тему ядерной энергии. К «Фабрике абсолюта» мы вернемся чуть позже, а вот «Кракатит» вполне можно назвать романом, предсказывающим появление ядерной бомбы. По сути, это один из первых романов об оружии массового поражения.

По сюжету инженер-химик Прокоп, прошедший Первую мировую и сейчас живущий как затворник, изобретает вещество с высокой взрывной способностью. По сути, он мог сделать бомбу практически из всего, что было под рукой. В один момент он создал «Кракатит» — ядерное оружие в виде порошка. Однажды оно взрывается без всякой причины и ранит Прокопа. После продолжительного бреда инженер понимает, что создал смертельную технологию, и пытается помешать ее распространению. Но, к сожалению, ему это не удается, что и приводит к катастрофе.

К слову, в этом романе очень хорошо показана мораль ученого начала XX века, которого не особо волновала этика, а лишь возможность открыть нечто новое, пускай и смертоносное.

Религия и технологии (и расщепления ядер атома)



«Умные» четки от Ватикана. Фото: it-store.acer.com

Первый роман Карела Чапека «Фабрика абсолюта» довольно остроумно обыгрывал идею возникновения новых религий на основе технологий.

По сюжету в Чехии создали чрезвычайно эффективный двигатель, «карбюратор», который работает на энергии расщепления ядер атомов, а заодно и выделяет некий «Абсолют», «энергию бога», которая заставляет людей верить в их личных божеств. У кого-то открывался дар предвидения, а кто-то поклонялся землекопалке или карусели в Луна-парке.

Но даже несмотря на такой довольно вредный побочный эффект, «карбюратор» все равно запустили в массовое производство, что привело к возникновению множества различных культов и, соответственно, к войнам.

В «золотой век фантастики» тема технологий и религии вышла из моды. Но сейчас, когда существует мобильное приложение и «умные» четки от Ватикана, а Энтони Левандовски, бывший исполнительный директор Google и Uber, решил создать собственную религию, сосредоточенную на поклонении сверхразвитому искусственному интеллекту, эта тема кажется вполне актуальной.