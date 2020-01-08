Древний камень викингов предупреждает о «чрезвычайно зловещем» климатическом кризисе

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Исследователи говорят, что древний рунический камень викингов предупреждает о «чрезвычайно зловещем» климатическом кризисе. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на International Journal of Runic Studies.



Фото: Гетеборгский университет

Камень из Река содержит самую длинную из ныне известных руническую надпись с более чем 700 рунами. Первоначальное место, где был установлен камень, неизвестно, но, вероятно, он стоял неподалеку от своего нынешнего местонахождения у церкви Рекского прихода в коммуне Эдесхег лен Эстергетланд.

Надпись на камне датируется первой половиной IX века. Она покрывает камень со всех сторон, в том числе и сверху.

Считается, что камень был установлен как памятник мертвому сыну, но точное значение текста остается неясным, поскольку некоторые части отсутствуют, и монумент содержит различные формы письма.

Но теперь исследователи из трех шведских университетов подозревают, что надписи являются, скорее, намеком на надвигающийся период экстремальной зимы, поскольку человек, который установил камень, попытался представить смерть своего ребенка в более широкой перспективе.

«Надпись касается беспокойства, вызванного смертью сына, и страха перед новым климатическим кризисом, похожим на катастрофу после 536 г. н.э.», — пишут авторы. Они считают, что в тексте говорится о «конфликте между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью».

Похолодание 535−536 годов — самое резкое понижение среднегодовой температуры в Северном полушарии за последние 2000 лет. Предполагаемая причина — резкое снижение прозрачности атмосферы в результате нескольких крупных извержений вулканов.

Эта климатическая катастрофа повлекла за собой резкое снижение урожая и повсеместный голод, что стало причиной значительных миграций населения и войн. Было подсчитано, что в результате население Скандинавского полуострова сократилось как минимум на 50 процентов, и исследователи отмечают, что память об этих событиях, возможно, была передана и даже повлияла на мифологию.

Такие драматические события вполне могли вызвать страх перед Фимбулвинтером — апокалиптической трехлетней зимой, предшествующей рагнареку в германо-скандинавской мифологии.