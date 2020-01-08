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Идея модели собрать деньги на помощь Австралии «голыми фото» стала флешмобом

09.01.2020 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Австралии уже несколько месяцев продолжаются масштабные лесные пожары, из-за которых погибли 27 человек и около миллиарда животных. Пожары начались еще осенью, но к началу 2020 года их стали обсуждать во всем мире, а люди стали жертвовать деньги на борьбу с огнем. Более миллиона долларов Австралия получила с неожиданной стороны — от секс-работниц и моделей, которые стали присылать пользователям обнаженные фото в обмен на пожертвования. Об этом пишет TJournal.

Идея модели собрать деньги на помощь Австралии «голыми фото» стала флешмобом
Кейлен Уорд. Фото: ilearthangelk / Twitter

Все началось с 20-летней американки Кейлен Уорд (Kaylen Ward), пообещавшей отправить обнаженное фото каждому, кто пожертвует хотя бы 10 долларов одному из фондов, которые помогают бороться с пожарами. Система простая: пользователи делают взносы, отправляют доказательства и получают снимок (в случае с крупными донатами — видео).

Пост модели стал вирусным: спустя несколько дней девушка объявила о достижении отметки в миллион долларов. Ей пришлось нанять ассистентов, чтобы справляться с потоком сообщений. «В какой-то момент я стала получать по 10 подтверждений пожертвований в минуту», — отметила Уорд.

У такой известности была и обратная сторона. Девушка пожаловалась на огромное количество поддельных квитанций, чтобы получить интимные фото, также в сети появилось множество фейковых профилей, выдающих себя за Уорд. Внимание интернета и СМИ привело и к тому, что о профессии модели (Кейлин зарабатывает продажей интимных фото с августа 2019 года) узнали родственники. Снимки девушка рассылала в личные сообщения, но их довольно быстро слили в открытый доступ. «К черту это все, нужно спасать коал», — отреагировала Уорд.

По достижению миллиона долларов Уорд изменила систему пожертвований — теперь на борьбу с австралийскими пожарами идет 20% всех ее доходов. Также она запустила краудфандинговую кампанию, набрав за сутки дополнительные 7 тысяч долларов.

Но главное — своим поступком Уорд вдохновила других моделей, которые зарабатывают в интернете продажей интимных фото. Десятки девушек поддержали ее идею, объявив об аналогичных сборах средств с помощью обнаженных снимков. Получается у них с переменным успехом: одни девушки за пару дней заработали несколько десятков тысяч долларов, другие — несколько сотен.

Постепенно у флешмоба появился хэштег — #nakedforaustralia.

Некоторые модели отметили, что столкнулись с теми же проблемами, что и Уорд: их снимки быстро оказались в общем доступе, а люди то и дело присылали поддельные подтверждения донатов на борьбу с пожарами. «Кажется, люди думают, что раз мы продаем интимные фото, то мы тупые. Но мы все видим. У нас очень сплоченное сообщество», — рассказывает модель по имени Джуси. «Мы пытаемся помочь человечеству, а люди этим пользуются», — добавляет модель Амира.

6 января к флешмобу присоединилась Райли Рид — одна из наиболее популярных порноактрис последних лет.

Акция моделей и секс-работниц также в очередной раз показала различия между соцсетями. Пока оригинальный твит Кейлин Уорд с призывом жертвовать деньги на борьбу с пожарами набирал популярность, девушка сделала аналогичный пост в Instagram. В итоге ее аккаунт просто заблокировали — представители Facebook объяснили решение правилами соцсети о публикации откровенного контента. Публикации по тегу #nakedforaustralia там тоже нельзя посмотреть — Instagram снова ссылается на свои правила.

 
 
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В Австралии уже несколько месяцев продолжаются масштабные лесные пожары, из-за которых погибли 27 человек и около миллиарда животных. Пожары начались еще осенью,...
 
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